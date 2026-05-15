Xi Jinping l-a dus pe Trump la sediul Partidului Comunist. Doar câțiva lideri americani au păşit vreodată în locul extrem de păzit

5 minute de citit Publicat la 07:32 15 Mai 2026 Modificat la 07:34 15 Mai 2026

Xi Jinping îl primeşte pe preşedintele american Donald Trump la Zhongnanhai. FOTO: Getty Images

Vizita preşedintelui american Donald Trump în China se va încheia vineri, dar nu înainte de a mai avea câteva evenimente, transmite CNN. Trump a fost ocupat la Beijing, de la participarea la un banchet de stat şi la discuţii cu miză mare cu preşedintele chinez Xi Jinping, până la vizitarea Templului sacru al Cerului.

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, îl primeşte pe preşedintele american Donald Trump la Zhongnanhai, sediul conducerii Partidului Comunist Chinez aflat la putere, la Beijing.

Peste o duzină de vehicule cu lumini intermitente roşii şi albastre se aflau în coloana care se îndrepta spre complexul din inima capitalei chineze. Liderii îşi vor da mâna şi vor poza pentru o fotografie înainte de a avea o întâlnire bilaterală şi vor lua un prânz de lucru.

Trump urmează să rămână la Zhongnanhai în următoarele aproximativ trei ore. Doar o mână de lideri americani au păşit vreodată în sediul extrem de păzit - despre care se dezvăluie puţine lucruri public.

Zhongnanhai este un sit de 1.500 de acri cu pavilioane şi temple reamenajate, unde împăraţii Chinei îşi petreceau timpul liber - acum găzduind şi birouri moderne gri.

Fiind sediu al puterii, Zhongnanhai este adesea considerat echivalentul chinezesc al Casei Albe sau al Kremlinului. Securitatea este extrem de strictă, accesul la complex fiind supravegheat de o unitate militară de elită responsabilă de siguranţa personală a liderilor de rang înalt ai Partidului Comunist. Complexul în sine este ascuns vederii de ziduri mari perimetrale - iar imaginile digitale sunt restricţionate pe principalele platforme de cartografiere interne.

Zhongnanhai este sinonim cu elita PCC

Timp de decenii, a servit drept principal loc de întâlnire pentru Politburo, autoritatea decizională a partidului, şi uneori găzduieşte Comitetul Permanent, cercul de conducere al organismului format din şapte bărbaţi (încă nu a existat o femeie în Comitetul Permanent).

Fostul preşedinte american Richard Nixon s-a întâlnit cu preşedintele Mao Zedong la Zhongnanhai în timpul călătoriei sale inovatoare la Beijing în 1972 - prima dată când un preşedinte american a vizitat China.

Treizeci de ani mai târziu, într-o călătorie prezentată pe scară largă ca o celebrare a aniversării vizitei lui Nixon şi a progreselor înregistrate de atunci în relaţiile SUA-China, preşedintele George W. Bush a intrat şi el în Zhongnanhai, alături de preşedintele Chinei de atunci, Jiang Zemin.

Ultimul preşedinte american care l-a văzut pe Zhongnanhai a fost Barack Obama, care s-a întâlnit acolo cu liderul chinez Xi Jinping în 2014. Cei doi lideri au petrecut timp în complex, cinând împreună şi servind ceai într-unul dintre pavilioanele Zhongnanhai.

Trump îşi exprimă aprecierea pentru Xi şi primirea sa de pe covorul roşu: "un mare moment de respect"

Preşedintele Donald Trump şi-a exprimat aprecierea pentru liderul Chinei, Xi Jinping, şi primirea sa generoasă, subliniind dragostea sa pentru fast, atât ca gazdă la Washington, cât şi ca oaspete în străinătate.

"Am fost trataţi foarte bine", a spus Trump într-un interviu acordat lui Sean Hannity de la Fox News.

Întrebat dacă acest lucru a fost semnificativ pentru el, Trump a spus că a considerat eforturile diplomatice de a desfăşura covorul roşu, la propriu şi la figurat, ca un semn de respect.

"Dacă aş coborî dintr-un avion şi nu ar fi nimeni acolo să mă întâmpine, aş spune că nu ar fi atât de grozav, pentru că este cu adevărat respect pentru ţara noastră. Ţara noastră este respectată", a spus el.

Liderul Chinei, Xi Jinping, l-a trimis pe vicepreşedintele său, Han Zheng, să se întâlnească cu Trump la sosirea sa la Beijing, miercuri seară, ora locală. Han este considerat pe scară largă ca trimisul lui Xi pentru evenimente diplomatice şi a participat la instalarea lui Trump din 2025, prezenţa sa din această săptămână semnalând importanţa cu care China a privit vizita lui Trump.

"Cu siguranţă am avut o întâmpinare foarte drăguţă şi ziua de azi a fost frumoasă", a declarat Trump într-un interviu înregistrat joi după-amiază, ora locală.

Trump a adăugat ulterior că, atunci când această călătorie va fi trecută în istorie, va rămâne în minte ca "un mare moment de respect".

De asemenea, a reflectat asupra admiraţiei sale pentru Xi, pe care l-a descris ca fiind "un lider pentru China", o "persoană caldă", dar "all business"

"Este all business şi îmi place asta. Este un lucru bun. Fără jocuri", a spus el.

Trump spune că SUA trebuie să recupereze materialul nuclear al Iranului

Preşedintele Donald Trump şi-a reiterat insistenţa asupra recuperării uraniului îmbogăţit al Iranului, pe care l-a numit "praf nuclear", sugerând că este o prioritate maximă, chiar dacă nu crede că este de fapt necesar.

Materialul nuclear, a spus el în interviul de la Fox News, "poate fi" îngropat, dar a adăugat: "Aş prefera să-l obţin".

"Eu sunt cel care a spus că îl vom obţine şi îl vom obţine. Suntem atenţi la el", a spus el.

Sărbătorind o operaţiune americană din iunie 2025 care a vizat trei instalaţii nucleare, Trump a spus că doar SUA şi, eventual, China au capacitatea de a recupera materialul nuclear al Iranului.

De asemenea, el a avertizat că SUA monitorizează îndeaproape siturile nucleare ale Iranului şi orice eforturi de extragere a materialului.

"Suntem cu ochii pe asta. Ştiţi, ştim exact ce se întâmplă acolo", a spus Trump.

El a sugerat că un bărbat "a încercat să intre în jgheab", dar "a existat o uşă care a fost făcută bucăţi".

"Dacă se vor mişca vreodată - şi le-am spus că, dacă trimit o forţă acolo să încerce... tot ce vom face este să-i lovim cu câteva bombe şi acesta va fi sfârşitul. Nu o vor face", a spus Trump, adăugând că SUA au "nouă camere" pe cele trei situri nucleare ale Iranului "24 de ore pe zi".

"Ştim exact ce se întâmplă. Nimeni nu s-a apropiat măcar de asta", a spus el.

Trump insistă că SUA nu au nevoie "deloc" ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă

Preşedintele Donald Trump a insistat că Statele Unite nu au nevoie ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă deloc - sau la fel de mult ca China - prezentând eforturile militare americane în regiune ca pe un serviciu public pentru alte naţiuni.

"Nu avem nevoie deloc de asta. Nu avem nevoie deloc de asta", a declarat Trump.

"Adică, aţi putea argumenta, ştiţi, de ce facem asta - facem asta pentru a ajuta Israelul şi pentru a ajuta Arabia Saudită şi pentru a ajuta Qatarul şi Emiratele Arabe Unite şi, ştiţi, Kuweitul şi alte ţări, Bahrainul", a continuat Trump.

Referindu-se la întâlnirea sa cu preşedintele Xi Jinping, Trump a spus: "I-am spus astăzi, ştiţi, «Vă ajutăm»".

În timp ce strâmtoarea rămâne închisă, preţurile la benzină şi costurile combustibilului pentru avioane au crescut vertiginos.