Xi Jinping i-a spus lui Trump că țările lor ar trebui să fie „mai degrabă parteneri decât adversari”. În culisele summitului din China

7 minute de citit Publicat la 07:50 14 Mai 2026 Modificat la 07:52 14 Mai 2026

FOTO: Getty Images

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus lui Donald Trump că cele două țări ar trebui să fie „parteneri, nu adversari”. La rândul său, președintele american l-a numit pe Xi un „mare lider”, scrie CNN. Cei doi au început astfel discuțiile într-un ton optimist. Pe agenda întâlnirii se află mai multe subiecte dificile, printre care tehnologia, comerțul și Taiwanul. Xi i-a transmis lui Trump că Taiwanul este „cea mai importantă problemă” în relațiile dintre China și Statele Unite.

Războiul cu Iranul pune presiune pe această vizită. Conflictul dintre SUA, Israel și Iran, dar și criza energetică globală care a urmat, sunt subiecte importante în fundalul întâlnirii. Trump ar urma să-i ceară lui Xi să folosească influența Chinei asupra Teheranului pentru a-l convinge să accepte un acord de pace și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru transportul petrolului.

Trump este însoțit în această vizită de oficiali importanți ai administrației sale, dar și de peste o duzină de lideri de afaceri americani, printre care Tim Cook și Elon Musk.

Care este situația tarifelor americane impuse Chinei după escaladări, pauze și reduceri

Unul dintre marile subiecte ale summitului este situația tarifelor impuse de SUA Chinei, după mai multe perioade de escaladare, pauze și reduceri. Armistițiul comercial temporar dintre Trump și Xi urmează să expire în noiembrie, iar tarifele vor fi, cel mai probabil, o temă centrală a discuțiilor.

Încă din primul său mandat, Trump a folosit tarifele ca instrument de presiune în negocierile economice cu China. După revenirea la Casa Albă, el a relansat războiul comercial prin noi taxe vamale dure, care au ajuns rapid până la 145% pentru unele produse chinezești.

Discuțiile ulterioare dintre cele două părți au dus la reducerea acestor taxe la niveluri mai mici, de două cifre. Un summit organizat în Coreea de Sud, în octombrie anul trecut, a prelungit aceste reduceri pentru încă un an.

Totuși, politica tarifară a lui Trump a fost complicată de probleme juridice. În februarie, Curtea Supremă a SUA a decis că o mare parte dintre tarifele impuse de Trump aproape tuturor partenerilor comerciali ai Statelor Unite, inclusiv Chinei, erau ilegale. Printre acestea se aflau tarifele legate de fentanil și așa-numitele tarife „reciproce”.

După această decizie, Trump a încercat să reintroducă tarife globale de 10% folosind o altă lege comercială. Potrivit Morgan Stanley, rata medie a tarifelor aplicate produselor chinezești ar urma să scadă de la 32% la 24% în noul sistem.

Cu toate acestea, incertitudinea rămâne. Săptămâna trecută, taxa de 10% propusă de Trump a fost contestată din nou în instanță. A fost a doua lovitură importantă pentru politica sa tarifară în acest an. Un apel a avut însă succes, iar Trump a spus că administrația sa va impune tarifele „într-un alt mod”.

Administrația Trump a lansat și noi investigații comerciale, în baza Secțiunii 301, privind supraproducția industrială și presupuse probleme legate de aplicarea legilor împotriva muncii forțate în țări precum China. Aceste anchete ar putea duce la noi tarife în cursul acestui an.

Xi Jinping. „S-a dovedit de multe ori că nu există câștigători într-un război comercial”

China a criticat în mod repetat aceste investigații și a cerut Statelor Unite să rezolve disputele „prin dialog”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China a declarat în martie că Beijingul va lansa propria anchetă privind barierele comerciale impuse de SUA. China a transmis că va lua măsurile necesare pentru a-și apăra drepturile și interesele.

Xi a spus că echipele comerciale ale Chinei și Statelor Unite au ajuns la un „rezultat pozitiv” înaintea discuțiilor de astăzi. Potrivit agenției chineze de stat Xinhua, delegațiile comerciale ale celor două țări s-au întâlnit miercuri și au avut discuții bune.

„S-a dovedit de multe ori că nu există câștigători într-un război comercial”, a spus Xi, potrivit Xinhua. El a adăugat că relațiile economice dintre China și SUA ar trebui să se bazeze pe beneficii reciproce și cooperare.

„Ieri, echipele economice și comerciale ale celor două părți au ajuns la un rezultat echilibrat și pozitiv. Este o veste bună pentru oamenii din ambele țări și pentru întreaga lume”, a mai spus liderul chinez.

Reprezentanții comerciali ai SUA și Chinei s-au întâlnit miercuri în Coreea de Sud, cu câteva ore înainte ca Trump să ajungă la Beijing.

Tarifele sunt așteptate să fie una dintre temele principale ale discuțiilor. Cele două țări se află încă într-un armistițiu temporar, după schimbul dur de taxe vamale de anul trecut.

Xi: Taiwanul e „cea mai importantă” problemă, dar ar putea crea o „situație foarte periculoasă” dacă e gestionată greșit

Xi a ridicat și problema Taiwanului în discuțiile cu Trump. Potrivit Xinhua, liderul chinez a spus că Taiwanul este „cea mai importantă problemă” în relațiile dintre China și SUA.

Xi a avertizat că, dacă subiectul este gestionat corect, relațiile dintre cele două țări pot rămâne stabile. Dar dacă este gestionat greșit, China și Statele Unite ar putea ajunge la tensiuni grave sau chiar la conflict.

„Dacă nu este gestionată corespunzător, cele două țări se pot ciocni sau chiar pot ajunge la conflict, împingând relația China-SUA într-o situație foarte periculoasă”, a spus Xi, potrivit Xinhua.

Relatarea Xinhua despre declarațiile lui Xi este prima informație oficială din partea agenției chineze despre subiectele discutate de cei doi lideri în întâlnirea cu ușile închise.

De ce pământurile rare rămân un as pe care Beijingul îl deține în negocierile cu SUA

Aceste resurse îi oferă Beijingului o pârghie importantă în discuțiile cu Washingtonul.

Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente folosite în produse și tehnologii avansate, de la avioane de luptă F-35 până la iPhone-uri. Ele sunt esențiale pentru multe industrii ale viitorului.

În aprilie anul trecut, în plin război comercial cu SUA, China a impus un sistem de licențe pentru exportul a șapte tipuri de pământuri rare. Asta a limitat exporturile acestor materiale și ale magneților produși din ele. În octombrie, Beijingul a înăsprit controalele, dar apoi a amânat noile măsuri pentru un an, ca parte a armistițiului comercial cu SUA.

Amer Hage Chahine, partener la firma de consultanță Arthur D. Little, a spus că exporturile de pământuri rare nu au revenit la nivelurile de dinaintea controalelor impuse de China.

Analiștii spun că sistemul de licențiere introdus de China este complicat și lent. Firmele care vor să exporte astfel de materiale trebuie să treacă printr-un proces dificil de aprobare.

Scopul sistemului este să împiedice folosirea pământurilor rare în scopuri militare. Totuși, acest lucru pune presiune pe producători, care trebuie să dovedească faptul că materialele nu vor fi folosite în aplicații militare.

Thomas Kruemmer, director la Ginger International Trade and Investment, a spus că autoritățile care aprobă aceste licențe sunt deja depășite de volumul mare de cereri, iar procesul poate dura săptămâni.

Potrivit lui Ilya Epikhin, de la Arthur D. Little, rata de aprobare pentru solicitanții europeni este de doar 25%.

De aceea, pământurile rare rămân una dintre cele mai puternice arme economice ale Chinei. Ambele părți știu acest lucru înaintea discuțiilor.

„China are avantajul pământurilor rare, iar SUA au tarifele și controalele asupra semiconductorilor. Discuția va fi despre cum pot fi echilibrate aceste pârghii”, a spus Epikhin.

Elon Musk și alți directori executivi americani au spus că întâlnirile au mers „minunat”

Mai mulți lideri de companii care îl însoțesc pe Trump la Beijing au fost văzuți ieșind din Marea Sală a Poporului, în timp ce summitul începea.

Întrebat de reporteri cum au decurs întâlnirile, Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a răspuns: „Minunat”.

Întrebat ce s-a realizat, Musk a spus: „Multe lucruri bune”.

Tim Cook, directorul general al Apple, a făcut semnul păcii și apoi a ridicat degetul mare în semn de aprobare.

„Întâlnirile au mers bine”, a spus Jensen Huang, șeful Nvidia. „Domnul Xi și președintele Trump au fost incredibili.”

Nu este clar la ce întâlniri s-au referit acești directori, când au avut loc sau cu cine s-au întâlnit. Ei au fost văzuți joi dimineață pe treptele Marii Săli a Poporului, alături de oficiali americani și de delegația chineză, înainte de sosirea lui Trump. Totuși, nu au fost văzuți în sala în care Trump și Xi au început discuțiile.

Înaintea vizitei, un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că discuțiile ar urma să includă și planuri pentru un consiliu comercial SUA-China și un consiliu de investiții SUA-China.

Întâlnirea dintre Trump și Xi a fost dominată de bărbați

Cei doi lideri au stat față în față la o masă lungă, flancați de bărbați în costume. Nu pare să fi existat nicio femeie implicată direct în discuții, nici de partea americană, nici de partea chineză.

Femeile sunt slab reprezentate la cele mai înalte niveluri ale puterii atât în China, cât și în Statele Unite. Nici China, nici SUA nu au avut vreodată o femeie lider.

În prezent, nu există nicio femeie în Politburo-ul Chinei, grupul restrâns de lideri care controlează partidul și guvernul central.

Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, este prima femeie care ocupă această funcție, dar nu l-a însoțit pe Trump la Beijing. Monica Crowley, șefa protocolului Casei Albe, a mers la Beijing, însă nu a participat la întâlnirea cu Xi.

În cabinetul lui Trump se află în prezent doar patru femei, după ce trei femei numite anterior în funcții au fost concediate sau au demisionat în ultimele luni.