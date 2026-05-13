Șeful Nvidia a fost pus în ultimul moment pe lista vizitei în China. Jensen Huang și Elon Musk, printre miliardarii care merg cu Trump

Publicat la 12:52 13 Mai 2026 Modificat la 12:59 13 Mai 2026

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a fost adăugat în ultimul moment pe lista oamenilor de afaceri care îl însoțesc pe Donald Trump în vizita sa oficială în China, un detaliu important în contextul rivalității tot mai puternice dintre Washington și Beijing în domeniul cipurilor și al inteligenței artificiale, scrie BBC.

Președintele american Donald Trump a plecat săptămâna aceasta în China însoțit de mai mulți directori de top din mediul de afaceri și din industria tehnologică.

Printre cei care fac parte din delegația oficială la Beijing se numără Jensen Huang, șeful Nvidia, Tim Cook, directorul general al Apple, Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, Larry Fink, directorul general al BlackRock, precum și executivi de la Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill și alte mari companii.

Peste zece directori americani îl vor însoți pe Trump în această vizită, a declarat pentru BBC un oficial de la Casa Albă familiarizat cu planurile.

Șeful Nvidia a fost invitat personal de Trump, care l-a sunat

Inițial, de pe listă lipsea Jensen Huang, șeful Nvidia, companie aflată în centrul rivalității dintre Statele Unite și China în domeniul cipurilor și al inteligenței artificiale.

Însă, într-o evoluție surprinzătoare, Huang s-a urcat la bordul avionului Air Force One, cu destinația Beijing, în momentul în care aeronava a făcut o oprire pentru realimentare la Anchorage, în Alaska.

„Jensen participă la summit la invitația președintelui Trump, pentru a sprijini America și obiectivele administrației”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia pentru BBC.

BBC a aflat că, atunci când Trump a descoperit că Huang nu se afla pe lista directorilor care urmau să participe la vizită, l-a sunat marți dimineață pe șeful Nvidia pentru a-l invita personal.

Ulterior, Trump a criticat un articol de presă care susținea că Huang nu fusese invitat la eveniment. „În realitate, Jensen se află acum la bordul Air Force One și, dacă nu îi cer eu să plece, ceea ce este foarte puțin probabil, relatarea CNBC este incorectă sau, cum se spune în politică, FAKE NEWS!”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Vizita este considerată importantă pentru Statele Unite, deoarece Trump urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping într-un moment în care tensiunile economice și tehnologice dintre cele două țări sunt în creștere.

Adăugarea târzie a lui Huang în delegație este una semnificativă, deoarece cipurile avansate pentru inteligență artificială produse de Nvidia se află în centrul rivalității dintre Statele Unite și China.

Huang face parte și din Consiliul de consilieri ai lui Trump pentru știință și tehnologie, alături de alți lideri de afaceri, printre care Mark Zuckerberg, de la Meta, și Larry Ellison, șeful Oracle.

Pe lângă Huang, Musk, Cook și Fink, lista completă a directorilor care îl însoțesc pe Trump în cadrul delegației oficiale americane în China include:

Dina Powell McCormick, președinte și vicepreședinte al Meta;

Kelly Ortberg, președinte și director general al Boeing;

Ryan McInerney, director general al Visa;

Stephen Schwarzman, director general al Blackstone;

Brian Sikes, director general și președinte al Cargill;

Jane Fraser, director general al Citi;

Jim Anderson, director general al Coherent;

Henry Lawrence Culp, director general al GE Aerospace;

David Solomon, director general al Goldman Sachs;

Jacob Thaysen, director general al Illumina;

Michael Miebach, președinte al Mastercard.

Este importantă și prezența lui Sanjay Mehrotra, directorul general al Micron Technology, în delegația lui Trump. Participarea sa este relevantă deoarece Beijingul a restricționat, în 2023, folosirea unor cipuri Micron în infrastructura critică, invocând motive de securitate națională. Compania a afirmat că această măsură i-a afectat negativ afacerile din China.

Semiconductorii rămân un element central al relației economice dintre Statele Unite și China, în ciuda tensiunilor legate de tehnologie și de controalele la export.

Chuck Robbins, directorul general și președintele Cisco, fusese invitat să participe la vizită, dar nu a putut merge „din cauza rezultatelor financiare”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a companiei.

Împreună, directorii prezenți în delegație reprezintă o parte importantă a intereselor economice americane, de la social media și produse electronice de consum până la cipuri, biotehnologie și producție industrială.

O purtătoare de cuvânt a Illumina, companie de biotehnologie cu sediul în California, a declarat că Jacob Thaysen „este onorat să facă parte din delegație” și că firma speră ca vizita să fie „o oportunitate de a consolida relațiile și de a modela viitorul medicinei de precizie”.

Vizita lui Trump în China este prima efectuată de un președinte american în aproape un deceniu și reprezintă un test important pentru armistițiul comercial fragil dintre cele două țări, după un război comercial în care Washingtonul și Beijingul și-au impus reciproc tarife ce au depășit uneori 100%. Tarifele au fost suspendate în octombrie 2025, după ultima întâlnire dintre Trump și Xi, care a avut loc în Coreea de Sud.

Un alt subiect major al întâlnirii va fi războiul purtat de Statele Unite și Israel în Iran, conflict care a dus deja la amânarea întâlnirii dintre Trump și Xi.

Trump este așteptat să exercite presiuni asupra Chinei, care depinde de Iran pentru petrol ieftin, pentru ca Beijingul să ajute la facilitarea unui acord între Teheran și Washington, în vederea încheierii războiului.

Și China vrea ca acest conflict să se încheie. Războiul a limitat aprovizionarea cu petrol, afectând puterea de cumpărare a altor țări din lume care importă produse chinezești. Totuși, rezervele vaste de petrol ale Chinei și sursele sale diverse de energie au ajutat până acum Beijingul să suporte efectele războiului mai bine decât mulți dintre vecinii săi.