Lista miliardarilor. Trump vrea să ia cu el în China zeci de oameni de afaceri și CEO, printre care Elon Musk, Tim Cook sau Larry Fink

Publicat la 12:09 12 Mai 2026

Președintele Donald Trump i-a invitat pe directorii unora dintre cele mai mari companii americane, inclusiv pe Elon Musk, CEO-ul Tesla, Tim Cook, CEO-ul Apple, Larry Fink, CEO-ul BlackRock, și Kelly Ortberg, CEO-ul Boeing, să meargă cu el în China, acolo urmează să facă o vizită săptămâna aceasta în China, scrie CNBC care citează un oficial de la Casa Albă.

Din delegația lui Trump pentru întâlnirile cu președintele chinez Xi Jinping ar urma să mai facă parte Stephen Schwarzman de la Blackstone, Brian Sikes de la Cargill, Jane Fraser de la Citigroup, Jim Anderson de la Coherent, H. Lawrence Culp Jr. de la GE Aerospace, David Solomon de la Goldman Sachs, Jacob Thaysen de la Illumina, Michael Miebach de la Mastercard, Dina Powell McCormick, executiv la Meta Platforms, Sanjay Mehrotra de la Micron Technology, Cristiano Amon de la Qualcomm și Ryan McInerney de la Visa.

Informația a fost transmisă de oficialul citat sub protecția anonimatului, deoarece lista nu a fost anunțată public.

Un purtător de cuvânt al Cisco a declarat că CEO-ul companiei, Chuck Robbins, a fost invitat de Casa Albă să participe la vizită, dar nu poate merge din cauza calendarului de raportare a rezultatelor financiare ale companiei.

Directorii executivi îl vor însoți pe Trump într-o vizită în care acesta a spus că speră să obțină o serie de acorduri de afaceri și contracte de achiziție cu Beijingul.

Agenda summitului ar urma să includă subiecte precum comerțul, inteligența artificială, controalele la export, Taiwanul și războiul din Iran. Cele două părți vor avea discuții după săptămâni de tensiuni tot mai mari.

Un nume important care lipsește de pe lista participanților este Jensen Huang, CEO-ul Nvidia. Acesta a declarat săptămâna trecută, într-un interviu acordat lui Jim Cramer de la CNBC: „Ar trebui să îl lăsăm pe președinte să anunțe orice decide să anunțe... Dacă voi fi invitat, ar fi un privilegiu, ar fi o mare onoare să reprezint Statele Unite.”

General Motors, Disney și Alphabet sunt, de asemenea, companii cu interese în China, dar Casa Albă nu le-a inclus pe lista pentru vizita în China.

Vineri, Jane Fraser, CEO-ul Citigroup, a declarat pentru Leslie Picker de la CNBC că „este foarte important să vedem un dialog” între cele două mari puteri economice. Ea a adăugat: „Cu toții avem nevoie ca acest dialog să aibă loc.”