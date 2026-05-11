Trump îi va cere lui Xi Jinping, la summitul de la Beijing, să nu mai ajute Iranul. China ar putea să-i ceară „la schimb” Taiwanul

3 minute de citit Publicat la 23:45 11 Mai 2026 Modificat la 23:50 11 Mai 2026

Trump și Xi se vor vedea în al doilea summit chino-american din al doilea mandat al actualului președinte SUA. Foto: Getty Images

Donald Trump îi va cere lui Xi Jinping să limiteze sprijinul Chinei pentru Iran, atunci când cei doi lideri se vor întâlni la Beijing, săptămâna viitoare, scrie FT.

„Mă aștept ca președintele să exercite presiuni”, a declart un oficial american, în cadrul unui briefing.

El a spus că Trump va relua discuțiile anterioare cu Xi privind sprijinul Chinei pentru Iran și Rusia, inclusiv furnizarea de componente cu dublă utilizare și posibile exporturi de armament.

„Mă aștept ca această conversație să continue. Cred că ați văzut unele acțiuni, adică sancțiuni, venind din partea SUA chiar în ultimele zile, iar sunt sigur că acestea vor face parte din discuție”, a adăugat oficialul.

Departamentul de Stat a impus, vineri, sancțiuni împotriva a trei companii chineze de sateliți, pentru că au furnizat Iranului imagini și alte servicii care l-au ajutat să desfășoare atacuri militare împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu.

Trezoreria americană a sancționat, de asemenea, Yushita Shanghai International Trade, pentru că a ajutat Iranul să importe din China sisteme portabile de apărare antiaeriană, cunoscute ca MANPADS.

Trump merge în China

Trump va ajunge în China miercuri, pentru al doilea summit cu Xi din al doilea său mandat. Cei doi vor avea o întâlnire joi, înainte de a vizita Templul Cerului și de a participa la un banchet de stat în aceeași seară. Vineri, vor avea un prânz de lucru, înainte ca Trump să revină în SUA.

Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, a spus că liderii vor discuta acorduri în domeniile aerospațial, agricol și energetic. Cele două părți au discutat posibile achiziții de aeronave Boeing ale Chinei și de boabe de soia.

Kelly a spus că lucrează la crearea unui Consiliu al Comerțului, care să gestioneze schimburile comerciale cu produse obișnuite, și la înființarea unui Consiliu al Investițiilor, ca forum pentru discutarea investițiilor bilaterale.

Însă un al treilea oficial a temperat așteptările privind investiții majore. „Nu există vreo propunere pentru o investiție masivă”, a spus el.

Oficialul a spus că înființarea unui consiliu al comerțului ar necesita în continuare ca ambele părți să creeze un cadru de funcționare. El a sugerat, de asemenea, că achizițiile din domeniile aerospațial și agricol ar putea să nu aibă loc decât după summitul de la Beijing.

„Rămâne de văzut dacă va fi în timpul vizitei sau la scurt timp după aceea”, a spus el.

China vrea să-i ceară lui Trump să trădeze Taiwanul

Înaintea vizitei, oficialii chinezi au îndemnat SUA să își schimbe politica privind Taiwanul. China vrea ca Trump să spună că SUA „se opun” independenței Taiwanului, în locul formulării actuale, mai neutre. Oficialii de la Taipei și unii oficiali de la Washington sunt îngrijorați că Trump ar putea accepta această schimbare de retorică.

Întrebat despre situație, primul oficial american a spus: „Nu ne așteptăm să vedem nicio schimbare în politica SUA privind Taiwanul de acum înainte”.

Administrația Trump a aprobat, în decembrie, un pachet record de vânzări de armament pentru Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari. Ea lucrează la un alt pachet, care ar putea depăși 14 miliarde de dolari, dar a amânat informarea Congresului pentru a evita perturbarea summitului.

Primul oficial a remarcat, însă, că Trump acceptase deja să ofere Taiwanului mai mult armament decât a aprobat președintele Joe Biden pe parcursul întregului său mandat.

Parlamentul Taiwanului, controlat de opoziție, a aprobat săptămâna trecută un buget al apărării mai mic decât cel dorit de președintele William Lai pentru întărirea descurajării față de China.

Oficialii americani au spus că Trump și Xi vor discuta probabil despre inteligența artificială, pe fondul îngrijorărilor privind capacitățile unor modele precum Mythos, dezvoltat de Anthropic. Al doilea oficial a spus că ar fi „bine” să existe un canal de comunicare.

„Cum va arăta acel canal de comunicare rămâne de văzut. Dar vrem să folosim această ocazie, în care liderii se întâlnesc, pentru a deschide o conversație”, a spus el.

Trump și Xi se întâlnesc la șase luni după ce au ajuns la un „armistițiu” de un an în războiul comercial, la summitul lor din Coreea de Sud. Al doilea oficial a spus că nu este clar dacă vor prelungi „armistițiul” la Beijing sau ulterior.

„Sunt încrezător că vom anunța orice posibilă prelungire la momentul potrivit”, a spus el.