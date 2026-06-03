43 de state au prezentat declaraţii de sprijin pentru România după incidentul cu dronă rusească de la Galaţi, într-o reuniune la OSCE

43 de state au prezentat declaraţii de sprijin pentru România după incidentul cu dronă rusească de la Galaţi. Sursa foto: MAE



MAE a transmis că, la data de 2 iunie, într-o reuniune la OSCE, solicitată de 14 state participante, la iniţiativa României, au fost discutate implicaţiile incidentului cu dronă rusească de la Galaţi asupra securităţii regionale. "În cadrul reuniunii, 43 de state participante au prezentat declaraţii de sprijin şi solidaritate cu România, exprimând compasiune faţă de victimele afectate de acest eveniment", a anunţat MAE.

Autorităţile au mai comunicat că "România va continua să susțină utilizarea instrumentelor OSCE pentru documentarea și tragerea la răspundere a Federației Ruse pentru crimele comise împotriva Ucrainei".

"La 2 iunie 2026, la initiativa României, 14 state participante ale OSCE, membre ale grupurilor București 9 (B9) și Nordic-Baltic 8 (NB8), au solicitat o reuniune extraordinară comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent de la nivelul #OSCE, pentru a discuta implicațiile asupra securității regionale, ale încălcării spațiului aerian național al României din noaptea de 28-29 mai 2026, care a dus la o explozie soldată cu rănirea unor civili și la pagube materiale în orașul Galați.

România a evidențiat gravitatea deosebită a incidentului, care a avut loc ca urmare a atacurilor Federației Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Incidentul s-a desfășurat în contextul mai larg al războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. România a prezentat dovezi solide care demonstrează că responsabilitatea pentru acest incident aparține exclusiv Federației Ruse.

În cadrul reuniunii, 43 de state participante au prezentat declarații de sprijin și solidaritate cu România, exprimând compasiune față de victimele afectate de acest eveniment. Partenerii României au condamnat în termeni fermi conduita agresivă și iresponsabilă a Federației Ruse, care afectează securitatea întregii regiuni OSCE. Pe lângă multiplele declarații naționale, statele membre UE și candidate, respectiv statele din formatul București 9 și Nordic-Baltic 8 au prezentat declarații comune.

În declarația comună (B9+NB8), sunt condamnate aceste incidente, arătându-se că acestea arată un model persistent de conduită iresponsabilă a Rusiei, care poartă întreaga responsabilitate atât pentru războiul său împotriva Ucrainei, cât și pentru aceste incidente care reprezintă o consecință directă a invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Au fost respinse campaniile flagrante de dezinformare și intimidare ale Rusiei și exprimat angajamentul de a contracara activitățile maligne ale Rusiei, inclusiv amenințările cibernetice și acțiunile hibride ale acesteia.

Alături de partenerii săi, România a reiterat angajamentul ferm pentru continuarea sprijinului multidimensional pentru Ucraina, inclusiv în vederea obținerii unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, în acord cu dreptul internațional și Actul Final de la Helsinki", a comunicat MAE.

Ce este OSCE

"OSCE este Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, formată din 57 de state participante, fiind cea mai mare organizație regională de securitate. OSCE a fost creată pentru menținerea păcii, securității și stabilității în Europa, prin prevenirea, gestionarea și reducerea riscurilor.

Principalele structuri pentru consultări și decizii la nivelul organizației sunt Consiliul Permanent, care se ocupă de chestiuni politice, respectiv Forumul de Cooperare în domeniul Securității, care gestionează aspecte politico-militare. Organizarea unei reuniuni comune a celor două structuri survine în circumstanțe extraordinare, pentru discutarea unor situații marcate de o creștere a tensiunilor la nivel regional, precum și pentru a luat în calcul preocupări serioase de securitate pentru statele participante.

Cea mai recentă reuniune comună a celor două formate a avut loc la 26 mai 2026, la cererea Ucrainei, pentru a discuta consecințele atacului masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 23-24 mai 2026, în care a fost utilizată inclusiv o rachetă balistică de tip Oreșnik".