Un bărbat a ajuns printre cei mai bogați oameni din lume fără să știe. A aflat abia când a mers la supermarket

Când și-a verificat conturile, bărbatul a descoperit un sold aproape imposibil. Foto: Getty Images

Un bărbat de 32 de ani din estul Turciei a descoperit că în contul său bancar apărea o sumă uriașă, de ordinul miliardelor de dolari, însă nu a putut să folosească banii și nici nu știe de unde au apărut.

Este vorba despre Ahmad Jahangard Takalo, din orașul Van, ale cărui conturi au fost blocate după ce în acestea a apărut, fără explicații, aproximativ 1 trilion de lire turcești. În urma conversiei, suma afișată ajunge la circa 21,8 miliarde de dolari, ceea ce l-ar plasa, cel puțin pe hârtie, printre cei mai bogați oameni din lume, scrie Euronews.

Problema este că banca i-a restricționat accesul la conturi, iar bărbatul nu a mai putut folosi banii de aproape o lună.

Potrivit publicației NTV, Takalo - născut în Azerbaidjan și stabilit în Turcia de aproximativ 10 ani - a aflat că există o problemă abia după ce cardul i-a fost refuzat la plata într-un supermarket. A mers la bancă să ceară explicații.

Când și-a verificat conturile, a descoperit un sold aproape imposibil: 999 miliarde 999 milioane 999 mii 999 de lire și 99 de kuruși.

Bărbatul spune că nu are nicio idee cum a ajuns acea sumă în contul său. Din cauza situației neobișnuite, banca a decis să blocheze conturile și să pornească o anchetă internă.

Takalo a declarat pentru NTV că a cerut explicații de la bancă, însă nu a primit încă un răspuns clar, pentru că verificările sunt în desfășurare.

El a mai povestit că a întrebat chiar și inteligența artificială despre situația lui, iar răspunsurile pe care le-a primit indicau că o astfel de sumă ar putea fi folosită pentru proiecte uriașe de infrastructură sau pentru cumpărarea unor cantități importante de aur.