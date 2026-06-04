Ofițerul CIA arestat de FBI cu sute de lingouri de aur în casă era om de legătură cu Pentagonul pentru programul de submarine nucleare

3 minute de citit Publicat la 22:53 04 Iun 2026 Modificat la 22:53 04 Iun 2026

Stephen A. Feinberg (stânga), numărul 2 la Pentagon, l-ar fi adus pe David Rush (dreapta, într-o fotografie realizată de poliție cu ocazia arestării) în calitate de om de legătură al CIA în programul de submarine nucleare americane. Foto: Getty Images / Profimedia Images

David Rush, ofițerul CIA arestat de FBI luna trecută după ce în locuința sa au fost găsite lingouri de aur în valoare de 40 de milioane de dolari, a servit drept om de legătură între Agenția Centrală de Informații și Pentagon pentru un program secret de submarine nucleare, relatează NBC News.

Mandatarea lui David Rush ca ofițer de legătură în acest program s-a făcut la cererea secretarului adjunct al Apărării, Stephen A. Feinberg, adaugă postul de televiziune american, care citează la adăpostul anonimatului trei foști oficiali.

Până la arestarea sa, Rush, în vârstă de 49 de ani, a lucrat pentru CIA timp de 17 ani.

El făcea parte din Direcția pentru Știință și Tehnologie a Agenției Centrale de Informații, conform publicației americane The New York Times (NYT).

"David Rush făcea parte din Serviciul Executiv Superior, al CIA, care reunește persoanele cu funcțiile cele mai înalte din cadrul Agenției Centrale de Informații.

Acum, am aflat că el a avut și un alt rol, potențial periculos, și anume cel persoană de legătură între CIA și Pentagon pe probleme maritime. Și asta include programul strict secret al submarinelor nucleare.

Numărul doi la Pentagon, Steve Feinberg, secretarul adjunct al Apărării, a jucat un rol în obținerea acelui post pentru Rush, în aducerea lui în programul Pentagonului privind submarinele nucleare.

Feinberg nu a fost acuzat de nicio incălcare a legii dar, cu siguranță, apariția numelui său face ca acest caz să fie și mai interesant", a relatat Courtney Kube, jurnalist NBC News.

Ofițerul CIA l-ar fi cunoscut pe actualul nr. 2 de la Pentagon încă din timpul primei administrații Trump

Rush ar fi avut primul contact cu Feinberg în cadrul Consiliului Consultativ pentru Informații al Președintelui SUA, potrivit surselor NYT.

Feinberg, fondator al companiei de investiții Cerberus Capital Management, a fost președintele acestui consiliu în timpul primei administrații Trump.

Consiliul are rolul de a oferi recomandări Casei Albe și agențiilor federale de specialitate în legătură cu activitățile de informații.

Potrivit surselor NYT, actualul secretar adjunct al Pentagonului s-a arătat interesat de tehnologiile dezvoltate de CIA și a urmărit îndeaproape activitatea Direcției pentru Știință și Tehnologie a agenției - unde lucra David Rush - atât în perioada în care făcea parte din Consiliul Consultativ, cât și după ce a preluat funcția numărul doi în Departamentul Apărării, condus de Pete Hegseth.

Puține lucruri clare după arestarea fostului ofițer CIA cu sute de lingouri în casă

Ce făcea Rush cu lingourile de aur și de ce CIA i le-a pus la dispoziție rămâne un mister.

Un alt aspect remarcabil este că, pe lângă lingouri, în locuința sau au fost găsite circa două milioane de dolari în numerar și zeci de ceasuri Rolex.

Foști oficiali americani citați de NYT au confirmat că fostul ofițer trebuie să fi lucrat la un program secret pentru a avea acces la active atât de valoroase.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

La rândul său, CIA a refuzat să comenteze.

Ofițerul arestat a obținut lingourile chiar de la CIA, după ce ar fi falsificat documente

Fostul ofițer este în prezent în arest, după ce a fost acuzat de deturnare de fonduri publice prin completarea unor pontaje de lucru frauduloase.

În documentele depuse la instanță, guvernul îl mai acuză că și-a falsificat calificările academice și că a mințit cu privire la istoricul său profesional.

Potrivit documentelor de la tribunal, între noiembrie anul trecut și luna martie, Rush a solicitat și a primit zeci de milioane de dolari sub formă de lingouri de aur și valută străină pentru "cheltuieli legate de serviciu".

Când CIA a efectuat o verificare pentru a determina unde erau depozitate aurul și valuta, oamenii agenției nu au reușit să le localizeze.

Alertaț de CIA, agenții FBI au percheziționat locuința lui Rush și au găsit 303 lingouri de aur, fiecare cântărind aproximativ 1 kilogram.