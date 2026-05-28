Un fost ofițer CIA cerea să fie plătit în lingouri de aur. Avea 300 acasă când a fost arestat

2 minute de citit Publicat la 10:16 28 Mai 2026 Modificat la 10:16 28 Mai 2026

Suspectul arestat de FBI a deținut o funcție de conducere în CIA până recent. FOTO: Hepta

Un fost oficial al CIA a fost arestat după ce anchetatorii FBI au găsit sute de lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari în casa sa din Virginia, potrivit BBC.

David Rush a făcut mai multe solicitări guvernului american pentru a primi lingourile pentru „cheltuieli legate de muncă” în ultimul an, conform documentelor instanței. El a fost acuzat de furt criminal de bani publici într-o plângere depusă săptămâna trecută.

Potrivit New York Times, Rush a deținut o funcție de conducere în CIA până recent.

El a fost arestat și este ținut în detenție până la audierea sa în această săptămână. Avocatul său a refuzat să comenteze.

Agenții au descoperit, de asemenea, aproximativ 2 milioane de dolari în moneda americană în casa lui Rush, împreună cu 35 de ceasuri de lux, multe dintre ele Rolexuri.

Rush, despre care documentele instanței spun că avea autorizație de acces strict secret și acces la informații clasificate, a fost acuzat și că a mințit despre educația și serviciul său militar atunci când a aplicat pentru un post guvernamental și că a luat în mod fraudulos concediu militar cu mii de dolari salarizați.

Documentele instanței arată că Rush este un fost director executiv senior într-o agenție guvernamentală americană din Virginia.

Întrebat despre cazul lui Rush, FBI a declarat că a arestat o persoană pe 19 mai, în urma unei sesizări din partea CIA.

„După ce o anchetă internă a CIA a identificat potențiale încălcări ale legii, directorul CIA, John Ratcliffe, a transmis informațiile către FBI pentru o anchetă de aplicare a legii”, a declarat FBI.

Între noiembrie 2025 și martie 2026, Rush a făcut mai multe solicitări guvernului SUA „pentru a obține o cantitate semnificativă de valută străină și zeci de milioane de dolari în lingouri de aur pentru cheltuieli legate de muncă”, pe care le-a primit ulterior, arată documentele instanței.

În timpul unei verificări, CIA „nu a putut localiza lingourile de aur sau sume semnificative de valută străină”, arată documentele instanței.

De asemenea, guvernul nu a putut localiza „nicio înregistrare a faptului că Rush ar fi furnizat informații angajatorului său cu privire la dispunerea valutei sau a lingourilor de aur pe care le-a primit în scopuri legate de muncă”.

FBI a executat apoi un mandat de percheziție pentru casa lui Rush din Virginia pe 18 mai.

În timpul percheziției, agenții FBI au confiscat aproximativ 303 lingouri de aur, fiecare cântărind aproximativ un kilogram, a precizat agenția în documentele instanței. Pe baza prețului actual al aurului, valoarea estimată depășește 40 de milioane de dolari, au adăugat aceștia.

Documentele instanței nu indică motivul pentru care Rush a păstrat lingourile de aur și banii în casa sa.