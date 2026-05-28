Zelenski le-a cerut ucrainenilor să se pregătească pentru încă 2-3 ani de război cu Rusia. Obiectivul armatei ucrainene din acest an

Publicat la 09:59 28 Mai 2026 Modificat la 10:03 28 Mai 2026

Ucraina se pregătește de un război lung cu Rusia. Volodimir Zelenski a ordonat armatei ucrainene să se pregătească pentru încă 2-3 ani de război, au declarat surse guvernamentale pentru The Economist. În prezent, ucrainenii reușesc să scoată din luptă 35.000 de militari ruși (uciși sau răniți) pe lună. „Ținta” ucrainenilor este acum de 50.000 de militari ruși uciși sau răniți lunar, adică nivelul maxim de soldați pe care Rusia îi poate antrena într-o lună.

La începutul acestui an, Kievul spera că negocierile ruso-americane să conducă la încheierea unui acord de pace, în urma căruia Ucraina ar fi renunțat la porțiuni din Donbas în schimbul unor „dubioase” garanții de securitate, notează publicația Economist.

Însă Putin nu a acceptat nicio variantă de copromis, iar ideea unui astfel de acord nu mai este deloc luată în considerare.

Pe 22 mai, SUA au anunțat că nu mai sunt interesate de discuții privind pacea în Ucraina. În aceste condiții luptele vor continua, cel mai probabil, până ce una din tabere - rușii sau ucrainenii - va ceda prima.

În prezent, situația de pe front se desfășoară în favoarea ucrainenilor: Armata rusă e în panică, după ce dronele ucrainene atacă în mod susținut logistica și aprovizionarea trupelor Moscovei și amenință practic tăierea coridorului terestru spre Crimeea.

În același timp, armata ucraineană se confruntă cu o criză tot mai accentuată de personal. Țintele de recrutare stabilite anul trecut nu au fost atinse, iar în Ucraina tinerii apți de recrutare încă mai sunt vânați pe stradă și încoroporați cu forța.

Calculele lui Vladimir Putin privind războiul nu s-au schimbat: el a anunțat că obiectivul armatei ruse este să obțină controlul total al Donbasului până la finalul acestui an.

„Putin este concentrat pe Donbas și nu intenționează să se oprească până nu atinge acest scop", au declarat surse citate de The Guardian și preluate de The Moscow Times.

Conform surselor citate, Putin este încrezător că va urma un punct de cotitură pe front, în favoarea Rusiei. „Desigur, oficialii și armata îi prezintă o imagine optimistă”, a declarat o sursă apropiată Kremlinului. „Îl mint. Așa funcționeză sistemul construit de Putin”.