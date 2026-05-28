Ministrul Educației revine cu scuze pentru că a ignorat-o pe eleva Ilinca. Va lucra gratis la minister până la finalul mandatului

Mihai Dimian: „Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriţi întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv". Sursa colaj foto: Captură video

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că va lucra fără plată până la finalul mandatului, după ce a decis să își doneze salariul Așezământului de copii „Sf. Ierarh Leontie”. Anunțul vine în urma valului de critici provocat de imaginile în care apare uitându-se în telefon în timpul discursului unei eleve de clasa a V-a despre problemele din sistemul de educație, potrivit Agerpres.

„Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriţi întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteţi viziona intervenţiile altor elevi, puteţi discuta cu participanţi pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteţi răspunde la mesajul Ilincăi, care era adresat tuturor ('voi', profesori, părinţi), nu doar mie, în particular. Cât despre mine, sper să mă iertaţi dacă veţi considera că am greşit şi voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Aşezământului de copii 'Sf. Ierarh Leontie'”, a scris el pe Facebook.

Mihai Dimian a venit și cu explicații privind gestul său de la dezbaterea despre sănătatea mintală a copiilor, organizată marți, la Parlament.

''Eu îmi amintesc de o zi în care m-am trezit la ora 2 pentru a putea lucra la urgențele legate de PNRR și a face astfel loc în agendă și diverselor evenimente la care fusesem invitat, precum Zilele UNESCO - 70 de ani - la Politehnica București, Maratonul de educație antreprenorială, Dezbaterea despre tineri, educație și sănătate mintală, Deschiderea Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică, Întâlnirea cu o asociație a medicilor din diaspora, pe lângă activitățile curente de la minister. Am revenit acasă după ora 21 și am văzut un anumit extras de la unul dintre evenimente care a generat mai multe reacții negative la adresa mea. Prezența mea la respectivul eveniment fusese anunțată inițial doar pentru a transmite un mesaj participanților, din rațiuni obiective'', a arătat ministrul.

Din acest motiv, a adăugat el, la eveniment a fost prezent și un secretar de stat din Ministerul Educației și Cercetării, care urma să asigure reprezentarea instituțională.

''Am discutat cu mai mulți elevi înainte de începerea evenimentului oficial, iar după intervenția mea am asistat la mai multe intervenții ale specialiștilor și elevilor participanți, răspunzând și unora dintre întrebările elevilor, în momentul în care contextul a permis asta. De altfel, la ultimul meu răspuns, organizatorii din jurul meu spuneau să scurtăm cât mai mult intervențiile pentru a putea permite cât mai multor participanți să-și exprime opiniile. Acest eveniment nu a fost un dialog cu ministrul Educației, ci o masă rotundă cu mai mult de 100 de participanți, specialiști în diverse domenii și elevi. Faptul că am rămas la eveniment mai mult decât îmi permitea agenda s-a datorat tocmai dorinței de a asculta cât mai multe dintre părerile specialiștilor și ale elevilor'', a precizat acesta.

El a explicat că, în acest timp, a răspuns unor mesaje pe telefon, fiind vorba despre urgențe care ''nu suportau amânare''.

''Erau dificultăți legate de avizarea amendamentelor la un proiect de lege privind digitalizarea cercetării, care e jalon PNRR, erau dificultăți legate de finalizarea raportării a mii de proiecte din educație și cercetare având ora 15 ca termen limită, și altele. (...) Eu sunt doar un om. Nu am în spate o echipă de imagine, un partid, un aparat de PR sau mecanisme sofisticate de comunicare. Mă interesează oamenii și ceea ce pot face concret pentru ei din poziția în care mă aflu. Nu am acceptat această funcție într-o perioadă atât de dificilă și nu stau departe de familie pentru confruntări sterile, pentru imagine sau pentru jocuri de comunicare, ci din convingerea că sistemele pot fi îmbunătățite prin muncă serioasă și decizii responsabile'', a transmis Mihai Dimian.