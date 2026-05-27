Oana Țoiu l-a convocat iar la MAE pe ambasadorul rus, după ce Moscova a amenințat cu atacuri asupra Kievului: „Nu vom fi intimidați”

1 minut de citit Publicat la 20:50 27 Mai 2026 Modificat la 21:38 27 Mai 2026

Ultima dată când ambasadorul rus la București a fost convocat la sediul MAE a fost după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste o casă din Galați. sursa foto: captură video Antena 3 CNN din 25 aprilie 2026

Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat, din nou, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce Moscova a amenințat cu atacuri asupra Kievului. Într-un comunicat, ministerul condus de Oana Țoiu a transmis că amenințările reprezintă o „escaladare gravă și iresponsabilă” și dacă ar fi puse în aplicare ar reprezenta „o crimă de război împotriva poporului ucrainean”.

„Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă.

Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional”, a transmis MAE într-un comunicat.

În urma acestui comunicat dat de Ministerul de Externe de la Moscova, ambasadorul rus la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE.

„În acest sens, a fost convocat astăzi la MAE ambasadorul Federației Ruse la București. În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional”, a precizat MAE.

De asemenea, ministerul a transmis că România nu se lasă intimidată și își va păstra prezența diplomatică la Kiev.

„Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate”, a transmis MAE în comunicatul citat.

Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă. Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din… — Ministry of Foreign Affairs of Romania ?? (@MAERomania) May 27, 2026

Ultima dată când ambasadorul rus la București a fost convocat la sediul MAE a fost după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste o casă din Galați. Atunci, Oana Țoiu a declarat la Antena 3 CNN că Lipaev nu a putut nega „cu totul” că drona aparține Federației Ruse.

Ministra Afacerilor Externe a mai spus atunci că a fost pentru prima dată când ambasadorul rus nu a putut să apeleze la retorica obișnuită, deoarece nu există nicio îndoială că drona este rusească.

Oana Țoiu a precizat, de asemenea, că ambasadorul rus a dat explicații în fața unui director din cadrul MAE, deoarece „timpul și respectul ministrului de Externe este alocat țărilor care nu au acte de agresiune de această natură”.