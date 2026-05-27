Cătălin Predoiu despre Eugen Tomac: „Un politician respectabil. Să vedem ce va propune Președintele”

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a spus miercuri, despre Eugen Tomac, că este „un politician respectabil”. Eugen Tomac, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, a făcut și el, miercuri, primele declarații după ce Nicușor Dan le-a spus liderilor partidelor că l-ar vrea premier.

Întrebat de scenariul în care Bolojan ar putea fi repropus premier, Predoiu a spus că „este vorba de un scenariu”.

„E vorba de un scenariu. Eu prefer să aștept o propunere concretă, apoi fiecare își spune părerea, opinia”, a spus el.

Ulterior el a fost întrebat și despre Eugen Tomac, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan.

„Eugen Tomac e un politician respectabil. Să vedem ce va propune Președintele”, a spus el, scurt.

Președintele a avut discuții cu atât cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, cât și cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Potrivit surselor, în momentul de față sunt două variante pentru un posibil Guvern Tomac. Prima variantă, un Guvern tehnocrat care să primească votul de învestitură de la partidele din fosta Coaliție. În această situație, PSD, PNL, USR și UDMR își păstrează secretarii de stat și oamenii de eșaloanele doi și trei.

A doua variantă discutată de Nicușor Dan este cea a unui guvern politic cu premier Eugen Tomac. Guvernul ar urma să fie completat cu miniștri din fosta coaliție de guvernare la care s-ar adăuga miniștri tehnocrați în unele ministere.

Nu este clar dacă Eugen Tomac va putea obține sprijin parlamentar în cazul în care va include miniștri PSD, în condițiile în care USR și PNL au decis intern că nu vor vota un guvern din care fac parte social-democrații. De asemenea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara că exclude ca partidul său să guverneze doar alături de PSD.