Fundația Corneliu Coposu spune că e o "mizerie" afirmația lui Năstase despre oferta de a deveni candidatul PNŢCD la prezidenţiale în 92

1 minut de citit Publicat la 19:47 27 Mai 2026 Modificat la 19:47 27 Mai 2026

Şeful Fundaţiei Corneliu Coposu a reacţionat cu un citat din 1994 al fostului lider PNŢCD. Foto: Agerpres

Ionuţ Gherasim, directorul executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, a reacţionat cu un citat din 1994 al fostului lider PNŢCD, chiar din timpul unui dialog televizat cu Adrian Năstase, după dezvăluirile fostului premier al României. Năstase afirmase că, în 1992, Corneliu Coposu i-a propus să devină candidatul PNȚCD la prezidențiale.

"Singurul comentariu pe care am să-l fac la o mizerie aruncată în spațiul public de către un fost prim-ministru, condamnat penal, este următorul:

În timpul unui dialog televizat cu dl. Adrian Năstase, care a avut loc la începutul anului 1994, Seniorul Corneliu Coposu i-a adresat o replică memorabilă liderului PDSR:

"Eu sunt bătrân, în spatele meu stau cinci milioane de oropsiți ai regimului comunist. Dumneavoastră sunteți tânăr, în spatele dvs. stau șapte milioane de ghiftuiți, ne putem oare compara?" - este reacţia lui Ionuţ Gherasim, directorul executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu.

Ce a spus Adrian Năstase

Adrian Năstase a dezvăluit, la podcastul „Ţeapă sau drept”, că în anul 1992 Corneliu Coposu, președintele Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat (PNŢCD), i-a propus să fie candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale de atunci.

Fostul premier PSD a spus, citat de News.ro, că nu era membru de partid la acea vreme și avea o relație apropiată cu Coposu, după ce au colaborat pentru aducerea în România a rămășițelor lui Nicolae Titulescu.

"În 1992 Corneliu Coposu mi-a propus să fiu candidatul PNŢCD la alegerile prezidenţiale. Nu am acceptat, evident. (...)

Ne-am apropiat şi în 1992, o variantă la care s-a gândit Corneliu Coposu, pentru că nu eram membru de partid atunci. Evident, l-am refuzat şi am intrat în Parlament. Am fost ales, am fost ales ca preşedinte al Camerei, Adunării Deputaţilor, cum se numea şi pe urmă am continuat în politică”, a spus Adrian Năstase.

Năstase a mai adăugat că a avut o relație apropiată cu Corneliu Coposu, după ce au colaborat pentru aducerea în țară a osemintelor lui Nicolae Titulescu.