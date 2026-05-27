Radu Miruță pierde în instanță trecerea din pix a proiectelor de autostradă de la CNAIR. Ordinul de ministru a fost suspendat

2 minute de citit Publicat la 19:46 27 Mai 2026 Modificat la 19:48 27 Mai 2026

Ordinul a fost semnat chiar în ziua moțiunii de cenzură. Foto: Agerpres

Ordinul semnat de ministrul Radu Miruță prin care cinci proiecte majore de infrastructură au fost transferate de la CNAIR la CNIR a fost suspendat de Curtea de Apel București, potrivit deciziei publicate azi pe portalul instanței. Judecătorii au admis astfel cererea formulată de conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Decizia este executorie. Ministerul Transporturilor are la dispoziție 5 zile să facă recurs.

„Soluţia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 475/05.05.2026 şi a actelor subsecvente acestuia până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27.05.2026”, scrie în decizia publicat pe portalul Curții de Apel București, potrivit News.ro.

Ce prevede ordinul semnat de Miruță

După demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a semnat un ordin prin care cinci proiecte majore de infrastructură, estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, au fost transferate de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), noua structură creată prin PNRR pentru gestionarea marilor investiții rutiere.

Ordinul a fost semnat chiar în ziua moțiunii de cenzură și prevedea ca protocoalele de predare-primire să fie încheiate în termen de 15 zile.

Prin acest ordin, ministrul a modificat o anexă a unui document emis în 2024 privind proiectele gestionate de CNIR. Astfel, celor 11 proiecte deja repartizate companiei li s-au adaugat încă cinci:

Drumul Expres Arad–Oradea;

Autostrada București–Alexandria;

secțiunea Făgăraș–Brașov a Autostrăzii Sibiu–Brașov;

Alternativa Techirghiol;

Podul Giurgiu–Ruse II;

Valoarea cumulată a acestor investiții este de aproape 50 de miliarde de lei. Proiectele au fost transferate către o companie care avea doar 73 de angajați în 2025, după ce în 2024 funcționa cu doar opt salariați, a dezvăluit realizatorul emisiunii „Sinteza zilei”, Mihai Gâdea.

CNAIR a atacat ordinul în instanță

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a declarat la Antena 3 CNN că ministrul Radu Miruță nu a fost corect inflormat când a semnat ordinul. Întrebat care este miza acestui transfer, el a răspuns:

„Eu cred că domnul ministru Miruță nu a fost corect informat de către cei care au elaborat acest ordin de ministru. Ce pot să vă spun este că, pentru prima dată, se întâmplă ca anumite proiecte – și atât de multe – să fie preluate din patrimoniu, din portofoliu, de la CNAIR și duse la această companie care nu are capacitatea să le implementeze fără o consultare prealabilă, așa cum prevede și Codul Administrativ. N-am înțeles care sunt motivele și rațiunea care a stat la baza emiterii acestui ordin pe data de 5 mai.

Cert este că noi am atacat cu o cerere prealabilă, în primă fază, acest ordin, arătându-i domnului ministru acele elemente care poate nu au fost luate în calcul de cei care au elaborat documentul, iar evident că vom merge mai departe pe căile legale, așa cum prevede legea”, a spus directorul CNAIR.

Cristian Pistol a spus că transferul nu va face decât să blocheze proiectele de infrastructură.