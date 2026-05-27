Ivan: Proiectul privind acţiunile deţinute de stat protejează participaţia acestuia la companiile strategice

Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat, miercuri, că proiectul de lege potrivit căruia acţiunile deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale nu mai pot fi înstrăinate până la 31 decembrie 2027 este "extrem de important", deoarece protejează participaţia statului român la companiile strategice, în special din energie.

"A fost adoptat în plenul Camerei Deputaţilor un proiect extrem de important prin care se protejează participaţia statului român la companiile strategice, în special din energie, dar şi a celor din transporturi şi din industria bancară. Din acest punct de vedere, vreau să fie foarte clar, vorbim despre companiile care sunt pe profit, vorbim despre un principiu în care nu se blochează listarea companiilor cu participaţie majoritară de stat pe bursă, ceea ce este un lucru extrem de bun, ci limitează vânzarea acţiunilor companiilor de stat care în momentul de faţă sunt profitabile şi care nu au probleme în a se finanţa. Un exemplu foarte clar - Romgaz, Hidroelectrica sau Electrica", a precizat Ivan, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat, în momentul în care se vorbeşte despre o participaţie redusă a statului de la 80% la 60%, nu înseamnă automat că o să existe companii care vor fi conduse mai bine.

"Este o decizie de-a dreptul de neînţeles, în clipa în care vorbim despre companii care sunt profitabile, care merg foarte bine şi care sunt supuse unei presiuni din partea Guvernului în momentul de faţă, prin care pachete importante de acţiuni să fie vândute prin negociere directă, fără transparenţă, într-o formă pe care eu nu o înţeleg. Am avut în calitate de ministru al Energiei o propunere foarte clară a anumitor companii care să fie listate, care să fie restructurate şi reorganizate. Nici Hidroelectrica, nici Romgaz nu fac parte dintre aceste companii care aveau nevoie cu adevărat să fie listate la bursă, iar ceea ce am făcut astăzi prin această iniţiativă a PSD şi a colegului meu, senatorul Daniel Zamfir, reprezintă o normalitate prin care până în 31 decembrie 2027 se blochează vânzarea de pachete ale companiilor de stat strategice în forma propusă de vicepremierul Oana Gheorghiu", a explicat Bogdan Ivan.

Conform acestuia, vânzarea acţiunilor ar reprezenta încălcarea "flagrantă" a interesului naţional", în condiţiile în care toate statele dezvoltate investesc în capitalizarea companiilor din energie, transporturi şi bănci.

Acţiunile deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar nu mai pot fi înstrăinate până la 31 decembrie 2027, potrivit unui proiect de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaţilor în calitate de for legislativ decizional.

S-au înregistrat 178 de voturi "pentru", 103 "împotrivă" şi opt abţineri.

Proiectul de lege vizează interzicerea înstrăinării acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută, până la 31 decembrie 2027. De asemenea, iniţiativa vizează suspendarea, până la aceeaşi dată, a tuturor operaţiunilor aflate în curs de realizare privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar.