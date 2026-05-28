Deșertul Atacama din Chile devine un punct-cheie pentru stocarea energiei solare

1 minut de citit Publicat la 09:14 28 Mai 2026 Modificat la 09:14 28 Mai 2026

Deșertul Atacama, din Chile, este una dintre cele mai aride și mai însorite zone de pe planetă. Tocmai de aceea devine, tot mai mult, un magnet pentru investiții în energia solară – și, mai nou, în tehnologiile care permit stocarea acestei energii pentru a fi folosită și după apusul soarelui, scrie Bloomberg.

Cel mai recent proiect vine de la ContourGlobal, o companie de energie curată deținută de fondul de investiții american KKR. Miercuri, compania a inaugurat o facilitate solară cu sistem de stocare în valoare de aproape 500 de milioane de dolari. Principiul e simplu: panourile solare captează energia în timpul zilei, iar bateriile o stochează și o livrează noaptea, când soarele nu mai produce nimic.

Instalația combină panouri fotovoltaice cu un sistem de baterii capabil să furnizeze 200 de megawați de energie solară timp de până la 6,5 ore după apus. ContourGlobal spune că este cel mai mare sistem de stocare în baterii de durată lungă din America Latină și unul dintre cele mai mari la nivel mondial.

De ce contează stocarea energiei?

Energia solară și cea eoliană au un mare neajuns: sunt intermitente. Soarele nu strălucește noaptea, vântul nu bate tot timpul. Asta înseamnă că, fără o soluție de stocare, rețeaua electrică nu se poate baza exclusiv pe surse regenerabile – are nevoie de o rezervă, de obicei centrale pe gaz sau cărbune, care pot fi pornite oricând.

Bateriile de mare capacitate rezolvă exact această problemă. Ele permit ca energia produsă în exces în timpul zilei să fie păstrată și eliberată la cerere, transformând o sursă imprevizibilă într-una pe care operatorii de rețea o pot planifica – ceea ce specialiștii numesc energie „dispatchable”, adică livrabilă la comandă.

De ce Atacama?

Deșertul Atacama oferă condiții aproape ideale: radiație solară extrem de puternică, cer senin aproape tot anul și suprafețe vaste de teren nelocuit. Chile, care importă o mare parte din combustibilii fosili, a mizat puternic pe energia solară ca soluție de independență energetică, iar Atacama a devenit epicentrul acestei tranziții.

Proiectul ContourGlobal reflectă o tendință mai largă. Pe măsură ce costurile bateriilor scad și tehnologia se îmbunătățește, tot mai mulți investitori văd în stocarea de lungă durată următoarea mare oportunitate în sectorul energiei curate – nu doar în Chile, ci la nivel global.