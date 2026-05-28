Frați gemeni din Buzău, premiați de National Geographic. Singurul proiect din Europa inclus pe lista câștigătorilor

3 minute de citit Publicat la 09:13 28 Mai 2026 Modificat la 09:13 28 Mai 2026

Carla și Rareș au lucrat la dezvoltarea proiectului timp de șase luni. Foto: Hepta

Doi elevi din Buzău, frați gemeni, au reușit să transforme o idee simplă într-un proiect apreciat la nivel internațional și premiat de National Geographic. Carla Ioana Gheorghe și Rareș Răzvan Gheorghe au câștigat premiul „Distinguished Achievement” în cadrul competiției internaționale „Slingshot Challenge”, după ce au creat o platformă care ajută la monitorizarea calității aerului cu ajutorul lichenilor, potrivit Opinia Buzău.

Proiectul lor, numit „Lichenary”, pornește de la un principiu folosit de mult timp în știința mediului: lichenii reacționează rapid la poluare și pot indica nivelul de puritate al aerului dintr-o anumită zonă. Cei doi elevi au dus însă ideea mai departe și au creat o platformă digitală accesibilă publicului larg.

„Lichenary” s-a numărat printre cele doar 15 proiecte premiate la nivel mondial

Oricine poate fotografia un lichen și poate încărca imaginea online, iar informațiile colectate contribuie la realizarea unei hărți interactive a calității aerului. Astfel, cercetarea științifică devine mai apropiată de oameni și poate implica direct comunitatea în monitorizarea mediului.

Timp de șase luni, Carla și Rareș au lucrat la dezvoltarea proiectului, au documentat informații, au analizat date și au construit un instrument care îmbină educația ecologică, tehnologia și cercetarea.

Rezultatul a atras atenția juriului internațional al competiției „Slingshot Challenge”. Din peste 2.300 de proiecte înscrise din 104 țări, „Lichenary” s-a numărat printre cele doar 15 proiecte premiate la nivel mondial. Mai mult, a fost singurul proiect european inclus pe lista câștigătorilor.

Proiectul a intrat într-o nouă etapă

Performanța celor doi elevi a adus numele Buzăului și al României într-o competiție științifică de prestigiu, dedicată tinerilor care dezvoltă soluții pentru probleme globale de mediu.

Proiectul nu se oprește însă aici. „Lichenary” continuă să se dezvolte și a intrat acum într-o nouă etapă, cea a votului public pentru premiul de popularitate. Carla și Rareș speră să obțină susținerea oamenilor pentru ca inițiativa lor să poată merge mai departe și să ajungă la cât mai multe comunități.

„Cu câteva luni în urmă am acceptat provocarea Slingshot și am trimis un videoclip de un minut în care am prezentat proiectul nostru, ca soluție pentru problema continuă a poluării aerului. Pe 12 mai 2026 a primit premiul, clasându-se în top 10 din peste 2.300 de proiecte înscrise de pe toate continentele, din 104 țări diferite.

Festivitatea de premiere fizică va avea loc la Washington D. C.

Fiind singurul proiect premiat de pe întreg continentul european, a pus România pe harta National Geographic, la propriu! Festivitatea de premiere fizică va avea loc la Washington D. C. în toamnă”, povestesc cei doi.

„Ce am făcut noi? Am transformat lichenii de pe copaci în senzori de poluare. Am creat lichenary.com, o platformă unde orice român cu un telefon în mână poate deveni cercetător: face o poză unui lichen, o încarcă pe site și ajută la construirea unei hărți interactive a calității aerului în timp real. Am început proiectul în iulie 2025 și, până acum, avem o comunitate de peste 100 de voluntari din 20 de țări, reușind să identificăm peste 800 de licheni.

Pe lângă ieșirile pe teren, am realizat și activități de educare și conștientizare în legătură cu poluarea aerului, cum ar fi workshop-uri în școli și webinare cu profesori universitari.

Un obiectiv pe termen lung ar fi realizarea de la zero și implementarea unor panouri cu mușchi care pot filtra aerul în zonele identificate ca fiind critice în urma datelor colectate cu ajutorul lichenilor. Astfel, proiectul nostru nu s-ar baza doar pe analiză și colectare de date, ci pe remedierea activă a poluării atmosferice.

Ne dorim ca proiectul nostru să ajungă în cât mai multe țări și să reunească tot mai mulți tineri, întrucât, așa cum am precizat, oricine poate contribui la identificarea lichenilor”, mai spun Carla și Rareș Gheorghe.