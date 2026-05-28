Marea Britanie nu va primi tratament preferențial din partea UE, spun miniștrii europeni

3 minute de citit Publicat la 08:15 28 Mai 2026 Modificat la 08:15 28 Mai 2026

Marea Britanie nu va beneficia de tratament special în viitoarea relație economică cu UE, au transmis miniștrii europeni – o nouă lovitură pentru speranțele premierului Keir Starmer de a negocia accesul la piața unică pentru bunuri, scrie The Guardian.

Miniștrii europeni pentru afaceri europene, reuniți marți, au declarat că doresc o cooperare mai profundă cu Marea Britanie, dar că aceasta trebuie să respecte principiile fundamentale, inclusiv interdicția de a alege selectiv din politicile UE, potrivit a trei surse diplomatice care au relatat din discuțiile purtate cu ușile închise.

The Guardian a dezvăluit săptămâna trecută că Guvernul britanic a propus Bruxellesului crearea unei piețe unice pentru bunuri între Regatul Unit și UE, dar propunerea a fost respinsă de oficialii europeni.

O piață unică doar pentru bunuri – la care premierul și ministrul de finanțe, Rachel Reeves, au făcut aluzie de mai multă vreme – ar reprezenta o abatere radicală pentru UE. De la votul pentru Brexit, în urmă cu aproape un deceniu, liderii europeni au susținut că piața unică cuprinde patru libertăți: libera circulație a bunurilor, a serviciilor, a capitalului și a persoanelor.

Miniștrii europeni nu au manifestat niciun interes față de propunerea britanică privind libera circulație exclusiv a bunurilor, deși subiectul a fost menționat doar pe scurt în reuniunea de marți, au precizat surse europene.

„Statele membre au reafirmat cadrul juridic consacrat care stă la baza relației și negocierilor, punând în continuare accentul pe indivizibilitatea celor patru libertăți, pe echilibrul dintre drepturi și obligații, pe autonomia procesului decizional al UE și pe evitarea selecției à la carte”, a declarat un diplomat european.

Potrivit acestuia, comisarul european responsabil de relația cu Marea Britanie, Maroš Šefčovič, a concluzionat „că UE rămâne unită în ambiția de a aprofunda legăturile, în timp ce liniile roșii ale Marii Britanii limitează tot mai mult progresul”. Comisia Europeană a refuzat să comenteze.

Franța a declarat că ar fi dispusă să primească Marea Britanie înapoi în piața unică europeană și în uniunea vamală, reflectând schimbarea peisajului geopolitic de la Brexit. Oficialii UE au subliniat, de asemenea, că aderarea la uniunea vamală sau alinierea la piața unică rămân opțiuni deschise pentru Regatul Unit.

Unele state membre sunt însă sceptice în privința disponibilității Marii Britanii de a accepta reguli impuse de alții. Aderarea la piața unică fără statut de membru al UE ar lăsa Regatul Unit fără drept de vot în elaborarea noilor reglementări.

Un al doilea diplomat european a spus că relația cu Marea Britanie este „cea mai bună pe care am avut-o de foarte mult timp”, dar că „britanicii tot vor și brânză bună, și bani pe ea”.

Statele membre ale UE, a adăugat acesta, „prețuiesc și apreciază” relațiile stabile și vor să colaboreze cu Marea Britanie, însă „asta nu înseamnă că Regatul Unit și UE sunt parteneri egali”.

Întrebările se înmulțesc în legătură cu resetarea relației lui Starmer cu UE, în condițiile în care nu a fost anunțată nicio dată pentru mult-așteptatul summit UE-Marea Britanie, programat provizoriu pentru 13 iulie.

Summitul ar urma să finalizeze un acord sanitar și fitosanitar (SPS) pentru facilitarea comerțului cu produse alimentare, băuturi și produse agricole, o înțelegere privind interconectarea sistemelor de comercializare a emisiilor (ETS) și un program de mobilitate pentru tineri, care le-ar permite tinerilor europeni să lucreze, să studieze și să călătorească în Regatul Unit și în UE.

Summitul este văzut, de asemenea, ca un moment de lansare a unei agende viitoare de cooperare, ambele părți fiind interesate de aprofundarea legăturilor în domeniul apărării.

Întrebat despre viitoarea relație UE-Marea Britanie, ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a declarat presei: „Avem lucruri de convenit acum: ETS, SPS și programul de mobilitate pentru tineri. Să ne concentrăm pe ele înainte de a trece la alte discuții, care și ele ridică dificultăți. Cu siguranță dorim o relație cât mai deschisă”.

Întrebat concret despre propunerea britanică privind piața unică pentru bunuri, acesta a spus: „Ridică provocări”.