Trump și Xi s-au gratulat reciproc, la banchet. Președintele Chinei a facut un anunț care îi leagă pe chinezi de MAGA

2 minute de citit Publicat la 16:41 14 Mai 2026 Modificat la 16:41 14 Mai 2026

Mai multe evenimente sunt programate pentru vineri dimineață la Beijing (joi seara, ora României), înainte ca Trump să plece din Beijing. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au ținut câte un toast la începutul banchetului de stat, ultimul eveniment din calendarul lor de astăzi, după o întâlnire bilaterală și o vizită culturală. În toastul său, liderul chinez a subliniat că mișcarea de „renaștere a națiunii chineze” poate merge „mână în mână cu MAGA”, scrie CNN.

Xi Jinping a adoptat un ton cald, lăudând „marii oameni” ai ambelor națiuni.

„Obiectivul des repetat al Partidului Comunist aflat la guvernare, de „întinerire a națiunii chineze”, poate merge mână în mână cu mișcarea MAGA a lui Trump”, a spus el, adăugând faptul că „relația SUA-China este cea mai importantă din lume” și că nu trebuie „stricată niciodată”.

Președintele SUA a subliniat, de asemenea, parteneriatul dintre cele două țări, trasând paralele între diferite momente din istoria lor.

„Așa cum mulți chinezi iubesc acum baschetul și blugii, restaurantele chinezești din America depășesc astăzi numeric cele cinci mari lanțuri de fast-food din Statele Unite, toate la un loc”, a spus el.

El a descris discuțiile din ziua respectivă ca fiind „extrem de pozitive și productive” și i-a invitat oficial pe Xi și soția sa să viziteze Casa Albă pe 24 septembrie.

Banchetul marchează sfârșitul unei zile lungi de diplomație și vizitare a obiectivelor turistice. Trump a fost întâmpinat cu o ceremonie de bun venit în fața Marii Săli a Poporului din inima Beijingului, care a inclus o demonstrație a gărzii de onoare și 300 de copii chinezi îmbrăcați în uniforme albastre și albe care au fluturat steaguri americane și chineze.

Delegația SUA a inclus câțiva lideri de afaceri de top, inclusiv CEO-ul Apple, Tim Cook, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk.

Cei doi lideri au convenit asupra unei „relații strategice stabile și constructive” ca nouă orientare pentru relațiile bilaterale în următorii trei ani și au discutat despre situația din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina, conform unui raport al întâlnirii publicat de China.

„Echipele economice și comerciale americane și chineze au ajuns la un rezultat general echilibrat și pozitiv în discuțiile de miercuri, înainte de discuțiile Trump-Xi”, conform raportului.

Xi a lansat, de asemenea, un avertisment sever cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă SUA ar depăși așa-numita „linie roșie” în chestiunea sensibilă a Taiwanului.

Dacă problema este „gestionată greșit”, Washingtonul și Beijingul ar putea „intra în conflict sau chiar ajunge la o confruntare, împingând întreaga relație dintre China și SUA într-o situație extrem de periculoasă”, a declarat Xi, potrivit comunicatului.