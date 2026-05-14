Xi Jinping le-a spus șefilor Nvidia, Tesla și Apple că ușa Chinei către afaceri „se va deschide din ce în ce mai mult”

3 minute de citit Publicat la 13:24 14 Mai 2026 Modificat la 13:24 14 Mai 2026

FOTO: Profimedia Images

Președintele Chinei, Xi Jinping, le-a spus directorilor executivi americani care au venit la Beijing cu Donald Trump că ușa Chinei către afaceri „se va deschide din ce în ce mai mult”, scrie Financial Times.

Xi Jinping a încercat să adopte un ton conciliant în fața oamenilor de afaceri americani în timpul vizitei de stat a lui Donald Trump în China, spunându-le directorilor de companii că Beijingul „își va deschide și mai larg porțile” și că relațiile economice și comerciale dintre China și SUA sunt „reciproc avantajoase”.

Declarația vine în contextul în care China încearcă să folosească vizita lui Trump pentru a comunica imaginea unei economii stabile și pentru a se prezenta drept o destinație atractivă pentru investițiile străine, într-un moment marcat de încetinirea creșterii economice și de incertitudini geopolitice tot mai mari.

Potrivit declarațiilor publicate de Ministerul chinez de Externe și de agenția de stat Xinhua, Xi a afirmat că Beijingul va continua să extindă accesul pe piață și să îmbunătățească condițiile pentru companiile străine care operează în China.

Președintele chinez a adăugat că „firmele americane sunt profund implicate în eforturile de reformă și deschidere ale Chinei” și că țara sa salută o cooperare reciproc avantajoasă mai amplă cu principalul său rival economic.

Xi a descris, de asemenea, globalizarea economică drept o „tendință istorică ireversibilă”, în timp ce presa de stat chineză a pus accentul, în relatările despre summit, pe cooperarea economică și a prezentat China drept un susținător al piețelor globale deschise și al lanțurilor de aprovizionare stabile.

În ciuda mesajelor pozitive din jurul vizitei lui Trump, marile divergențe dintre Washington și Beijing rămân nerezolvate, în special în sectorul tehnologic.

Atât administrația Biden, cât și administrația Trump au impus restricții privind exporturile de tehnologie avansată pentru semiconductori către China, invocând preocupări legate de securitatea națională. Beijingul a criticat în mod repetat aceste măsuri, susținând că ele limitează în mod nedrept dezvoltarea tehnologică a Chinei.

Până în prezent, nu au fost anunțate public progrese concrete privind un acord care să ducă la relaxarea acestor restricții sau la rezolvarea disputelor din alte sectoare.

Directorii americani s-au întâlnit cu premierul chinez Li Qiang

Pe lângă întâlnirea principală dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, mai mulți oameni de afaceri americani au avut discuții separate cu premierul chinez Li Qiang și cu alți oficiali economici de top la Beijing.

Potrivit relatărilor din presa de stat chineză, întâlnirile bilaterale s-au concentrat în mare măsură pe accesul pe piață, condițiile de investiții și cooperarea în sectoarele tehnologice avansate.

Directori precum Elon Musk, CEO-ul Tesla, Tim Cook, CEO-ul Apple, și Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, alături de alți reprezentanți ai unor mari companii financiare și industriale, ar fi discutat cu oficialii chinezi despre lanțurile de aprovizionare, inteligența artificială, vehiculele electrice și politica în domeniul semiconductorilor.

Deși nu au fost anunțate public acorduri concrete, oficialii chinezi au pus accentul pe continuitate și stabilitate economică.

Potrivit relatărilor asociate statului chinez, publicate după întâlniri, premierul Li Qiang a reiterat mesajul lui Xi potrivit căruia China va continua să îmbunătățească mediul de afaceri pentru companiile străine și să extindă politicile de deschidere.

Întâlnirile bilaterale cu liderii corporativi au reflectat strategia mai amplă a Beijingului de a separa angajamentul comercial de disputele politice mai largi cu Washingtonul și au evidențiat rolul tot mai important pe care marile companii multinaționale îl joacă în diplomația dintre SUA și China.

Pentru Beijing, găzduirea unor directori americani importanți în paralel cu vizita lui Trump le permite liderilor chinezi să proiecteze încredere într-un moment de presiune economică și de supraveghere tot mai atentă din partea guvernelor occidentale.

Pentru companiile implicate, deplasarea oferă o oportunitate rară de dialog direct cu conducerea de vârf a Chinei, pe fondul incertitudinilor persistente privind tarifele, controalele la export și barierele de reglementare.

Analiști citați de mai multe publicații internaționale au avertizat însă că, deși imaginea publică a întâlnirilor a fost una pozitivă, discuțiile sunt puțin probabil să rezolve tensiunile structurale profunde care definesc relația dintre cele două superputeri.