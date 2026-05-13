Donald Trump a fost întâmpinat in China, pe aeroportul din Beijing, de trei sute de copii

1 minut de citit Publicat la 16:24 13 Mai 2026 Modificat la 16:24 13 Mai 2026

Președintele SUA, Donald Trump, a aterizat la Beijing, unde urmează să poarte două zile de discuții cu liderul chinez Xi Jinping, care vor începe joi dimineață. La sosire, 300 de copii au fluturat steaguri americane și chineze, scrie CNN.

Este prima vizită a unui președinte american de la ultima călătorie a lui Trump din 2017 și are loc după ani de intensificare a rivalității dintre cele mai mari economii ale lumii și războiul SUA cu Iranul, un partener apropiat al Chinei.

Trump a aterizat la Beijing la bordul Air Force One în jurul orei locale 19:50. 300 de copii, îmbrăcați în uniforme albastre și albe, au fluturat steaguri americane și chineze în timp ce Trump cobora treptele avionului. El a fost întâmpinat de vicepreședintele chinez Han Zheng, considerat pe scară largă drept trimisul lui Xi pentru evenimente diplomatice. Anul trecut a participat la inaugurarea prezidențială a lui Trump.

U.S. President Donald Trump arrived in Beijing on Wednesday evening for a state visit to China. #ChinaUS pic.twitter.com/pm3f17xpvk — CCTV (@CCTV) May 13, 2026

Casa Albă a anunțat că printre alți oficiali prezenți la fața locului s-au numărat ambasadorul SUA în China, David Perdue, omologul său, ambasadorul chinez în SUA, Xie Feng, și viceministrul executiv chinez pentru afaceri externe, Ma Zhaoxu.

Trump, fiul său, Eric Trump, și nora sa, Lara Trump, au participat apoi la o ceremonie de sosire care a inclus un covor roșu , o gardă de onoare militară și o fanfară militară.

Delegațiile Chinei și Statelor Unite au discutat miercuri, în Coreea de Sud, înainte de sosirea președintelui american Donald Trump și a secretarului de stat Marco Rubio la Beijing.

Reuniunea din Coreea de Sud a durat trei ore, având rolul de a "pune bazele" pentru summitul de la Beijing între președintele chinez Xi Jinping și omologul american.

Statele Unite și China s-au angajat în 2025 într-un război comercial dur, cu repercusiuni globale, marcat de tarife reciproce exorbitante și numeroase restricții la export, după revenirea lui Trump la Casa Albă pentru al doilea mandat prezidențial.