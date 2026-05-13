Marco Rubio a plecat cu Trump în China, deși are interdicție pe teritoriul comunist. Cum poate, totuși, să aterizeze la Beijing

1 minut de citit Publicat la 08:47 13 Mai 2026 Modificat la 08:47 13 Mai 2026

Secretarul de stat american, Marco Rubio, îl însoțește în China pe președintele Donald Trump, cu toate că șeful diplomației SUA este vizat de sancțiuni impuse de statul comunist la adresa sa, inclusiv o interdicție de intrare în țară, scrie AFP, citată de Agerpres.

De origine cubaneză și adversar înverșunat al comunismului, Marco Rubio a jucat un rol cheie, în calitate de senator, în adoptarea măsurilor americane împotriva Chinei.

Între motivele invocate de Rubio se numără represiunea uigurilor, o minoritate musulmană supusă, potrivit politicianului, la muncă forțată de regimul de la Beijing.

Marco Rubio nu are voie să intre în China

De asemenea, el s-a arătat foarte critic la adresa măsurilor impuse de China în Hong Kong, teritoriu retrocedat de britanici în 1997, care ar fi trebuit să rămână autonom până în 2047.

Însă Beijingul a pus capăt autonomiei mult mai devreme, încălcându-și angajamentele.

Pozițiile ferme ale lui Marco Rubio privind drepturile omului în China i-au adus la acea vreme două sancțiuni aplicate de autoritățile comuniste, inclusiv o interdicție de a intra pe teritoriul țării.

Un subterfugiu ortograrfic i-ar permite secretarului de stat să intre în China

Cu puțin timp înainte de preluarea mandatului, în ianuarie 2025, de către noua administrație republicană de la Washington, guvernul și presa oficială de la Beijing au început să folosească un caracter diferit pentru prima silabă a numelui de familie al lui Marco Rubio.

Potrivit a doi diplomați, această schimbare s-ar explica prin faptul că secretarul de stat american este vizat de sancțiuni sub vechea ortografie a numelui său.

Ambasada Chinei nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Întrebat despre acest lucru, un oficial al Departamentului de Stat american a confirmat pur și simplu că Marco Rubio îl însoțește pe Donald Trump în China.

El a fost văzut marți urcând la bordul Air Force One.

De la preluarea mandatului, Rubio s-a aliniat liniei politice oficiale a lui Donald Trump, care îl descrie pe omologul său, Xi Jinping, drept un partener care favorizează consolidarea relațiilor comerciale, trecând în plan secund chestiunile legate de drepturile omului.

Anul trecut, însă, Marco Rubio a liniștit Taiwanul afirmând că administrația Trump nu va negocia viitorul insulei în cadrul unui acord comercial cu Beijingul.

China consideră insula parte integrantă a teritoriului său și nu a exclus recurgerea la forță pentru a încheia "reunificarea".