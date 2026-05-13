Trump l-a trimis pe Secretarul Trezoreriei să discute cu vicepremierul chinez în Coreea de Sud, înaintea întâlnirii cu Xi, la Beijing

2 minute de citit Publicat la 12:41 13 Mai 2026 Modificat la 12:41 13 Mai 2026

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng au discutat la Seul înaintea întâlnirii de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Delegațiile Chinei și Statelor Unite au discutat miercuri, în Coreea de Sud, înainte de sosirea președintelui american Donald Trump și a secretarului de stat Marco Rubio la Beijing, semnalează Agerpres, care citează agenția Xinhua.

"Discuțiile au fost sincere, aprofundate și constructive cu privire la subiecte comerciale și economice de interes comun, precum și la extinderea, în continuare, a cooperării practice", a relatat agenția chineză.

Dialogul de la Seul a fost condus de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, și de vicepremierul chinez He Lifeng, reprezentantul principal al Beijingului pentru relațiile economice și comerciale cu Statele Unite.

Reuniunea din Coreea de Sud a durat trei ore, având rolul de a "pune bazele" pentru summitul de la Beijing între președintele chinez Xi Jinping și omologul american.

Este de așteptat ca subiectul relațiilor comerciale să domine întâlnirile de joi și vineri din capitala chineză.

Statele Unite și China s-au angajat în 2025 într-un război comercial dur, cu repercusiuni globale, marcat de tarife reciproce exorbitante și numeroase restricții la export, după revenirea lui Trump la Casa Albă pentru al doilea mandat prezidențial.

Trump și Xi au ajuns în octombrie la un armistițiu temporar, a cărui soartă este de așteptat să fie una din temele centrale ale discuțiilor.

Mizele vizitei lui Trump la Beijing

Discuțiile Trump - Xi vor fi dificile, iar pe agendă se află Iranul, dar și comerțul, tehnologia și Taiwanul, scrie BBC într-o analiză pe site-ul său.

De la vizita efectuată în 2017 de liderul republican, aflat pe atunci la primul mandat, China s-a schimbat mult.

Trump revine într-o țară mai puternică și mult mai hotărâtă să își afirme rolul în lume.

Xi Jinping se află deja la al treilea mandat și investește masiv în ceea ce numește "noile forțe productive", adică în energie verde, robotică și Inteligență Artificială.

Dacă Trump și echipa sa vor să vadă direcția în care merge China, nu este suficient să privească doar spre centrul politic al Beijingului, subliniază BBC.

În nordul îndepărtat, parcurile solare și eoliene acoperă zone uriașe iar în sudul industrial, fabricile sunt transformate de automatizare.

Potrivit radiodifuzorului britanic, competiția va domina agenda discuțiilor celor doi președinți.

Beijingul încearcă să reducă rolul pieței din SUA în economia sa

China a încercat deja să reducă dependența de piața americană.

Exporturile Beijingului către Statele Unite au scăzut cu aproximativ 20% în ultimii ani iar America este acum abia al treilea partener comercial al Chinei, după Asia de Sud-Est și Uniunea Europeană.

Fastul vizitei lui Trump din 2017 nu a împiedicat Statele Unite să impună ulterior tarife mari produselor chinezești, iar Beijingul pare să fi învățat lecția.

Când noi taxe au fost decretate de liderul de la Washington, anul trecut, China a fost singura țară care nu a cedat.

Marea întrebare este dacă armistițiul comercial fragil, convenit anul trecut, va rezista sau dacă va duce la un acord mai amplu, conchide BBC.