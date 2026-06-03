Fritz explică de ce USR nu vrea un guvern cu PSD: „Ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcțională”

Președintele PSD Sorin Grindeanu și președintele USR Dominic Fritz. Foto: Hepta

Dominic Fritz a scris, într-o postare pe Facebook, că PSD și AUR demonstrează zilnic că în Parlamentul României există deja o „majoritate funcțională”. Președintele USR a declarat că partidul rămâne consecvent și nu va gira „șarada PSD” de a avea o majoritate „de rezervă” cu AUR și guvern pro-european în același timp. Dominic Fritz l-a atacat dur și pe George Simion, despre care a spus că e cu „gura mare în public”, dar ajută PSD ori de câte ori social-democrații au nevoie de voturi în Parlament, relatează Agerpres.

Dominic Fritz a declarat că PSD și AUR au votat la șefia ICR „o colaboratoare” a lui Adrian Năstase, propusă de PSD, și „un colaborator” al lui Călin Georgescu, propus de AUR.

„Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD? Sau mai crede cineva în dorința PSD de a face o coaliție 'proeuropeană' când, de fapt, ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcțională cu extremiștii?

Moțiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjunctură împotriva unui premier prea încăpățânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operațiune de salvare a PSD-ului, începută de mult”, a scris liderul USR, miercuri, pe Facebook.

Președintele USR susține că AUR a fost „creat special să captureze furia oamenilor” fără să pună în pericol „privilegiile sistemului sau dominația PSD”.

AUR este un „vehicul de marketing pentru ca privilegiații și cutiile lor de pantofi să nu fie deranjați cu adevărat”, a scris Dominic Fritz.

„George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguț 'să trăiți' pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în Parlament. Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească. Nu cred că păcăleala va merge la nesfârșit.

De aceea țin așa de mult la linia de 'consecvență pe față' a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli și scheme de marketing. Șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR. Iar miniștrii USR au făcut și fac treabă pentru români, așa că nu vedem motivul de ce să susținem un guvern fără acești miniștri”, a precizat președintele Uniunii Salvați România.

Guvernul Bolojan este interimar de la data de 5 mai, când a fost demis, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Executivul poate rămâne interimar pentru maximum 45 de zile, timp în care poate adopta doar decizii administrative.

Președintele Nicușor Dan era așteptat să anunțe, marți, după aproape o lună de la demiterea Guvernului, numele premierului, pentru a porni procedura constituțională de formare și învestire a Guvernului în Parlament.

Anunțul întârzie însă, pentru că, deși numele premierului este deja cunoscut, anunțat neoficial pe mai multe canale, încă de săptămâna trecută, respectiv Eugen Tomac, formula de guvern dorită de Președintele Nicușor Dan, adică un cabinet de tehnocrați, nu este agreată de partide și nu este configurată, încă, majoritatea parlamentară necesară pentru vot.