HARTĂ. Furtuni puternice în România: ANM a emis două Coduri galbene. Se anunță ploi torențiale și în București

Furtuni puternice în România: ANM a emis două Coduri galbene. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, noi avertizări de furtuni puternice. Astăzi intră în vigoare un cod galben de vreme rea pentru șase județe, iar joi, 12 județe plus Capitala sunt vizate de același cod de vijelii și ploi torențiale.

Cod galben de furtuni - miercuri

Interval de valabilitate: 3 iunie, ora 20 – 4 iunie, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate

Zone afectate: județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara

În județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Cod galben de furtuni - joi

Interval de valabilitate: 4 iunie, ora 12 – 4 iunie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate

Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei

În cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.