Cercetătorul care a intrat în clubul miliardarilor la 25 de ani face apel la calmarea spiritelor în Silicon Valley

Publicat la 11:15 15 Mai 2026

Alexandr Wang, directorul pentru inteligență artificială al Meta, care a ajuns miliardar la 25 de ani, are relații tensionate cu unele nume importante din industrie și fac apel la calmarea spiritelor. FOTO: Getty Images

Liderii din domeniul inteligenței artificiale nu par să fie în cele mai bune relații. Conflictele sunt tot mai numeroase, de la tensiunile dintre Sam Altman și Dario Amodei până la disputa dintre Altman și Elon Musk, care a ajuns și în instanță. Alexandr Wang, directorul pentru inteligență artificială al Meta, care a ajuns miliardar la 25 de ani, are la rândul său relații tensionate cu unele nume importante din industrie. În podcastul „Core Memory”, Wang a spus că aceste conflicte din lumea AI sunt „regretabile”.

„Sper sincer ca, în timp, toate aceste animozități să se stingă, iar oamenii să se apropie și să înțeleagă că lucrăm la o tehnologie extrem de importantă. Este important ca toți să fim foarte atenți la felul în care o construim”, a spus Wang, scrie Business Insider.

Unul dintre cei mai cunoscuți critici ai săi este Yann LeCun, fostul său coleg de la Meta. Fostul cercetător-șef pentru AI al companiei l-a numit pe Wang „lipsit de experiență” și a spus că acesta nu îi înțelege pe deplin pe cercetătorii din domeniu.

Wang a povestit în podcast că l-a întâlnit pe LeCun în India, la câteva săptămâni după acel comentariu. Potrivit lui Wang, LeCun a felicitat și echipa Meta Superintelligence Labs pentru lansarea modelului AI Muse Spark.

„Yann este o persoană importantă și foarte directă”, a spus Wang. „Cred că toată lumea știe mereu ce gândește Yann.”

Wang spune că încearcă să privească optimist și relația cu LeCun. El speră că, pe măsură ce Meta se apropie de obiectivul său de a dezvolta superinteligența, relațiile se vor îmbunătăți. LeCun nu a răspuns solicitării Business Insider de a comenta.

Gazda podcastului, Ashlee Vance, a spus că relațiile din comunitatea AI par să se înrăutățească. „Poate că mai întâi se înrăutățesc, apoi se îmbunătățesc”, a răspuns Wang.

Vance a adus în discuție și relația lui Wang cu Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Cei doi au fost cândva colegi de apartament. Între timp, lucrurile s-au schimbat, după ce laboratorul de superinteligență al lui Wang a început o campanie agresivă de recrutare, susținută de banii Meta, prin care a încercat să atragă angajați de la marile laboratoare AI, inclusiv de la OpenAI.

În iunie, Altman a spus că strategia Meta de a atrage specialiști cu pachete salariale foarte mari ar putea avea efecte negative.

În timpul podcastului, Vance a spus că i-a trimis lui Altman un mesaj despre interviul cu Wang. „Nu a avut lucruri măgulitoare de spus”, a afirmat Vance. Wang nu a comentat direct relația sa cu Altman. Nici OpenAI nu a răspuns solicitării Business Insider de a comenta.

Totuși, liderul AI de la Meta spune că încearcă să îi înțeleagă pe ceilalți șefi din industrie. El susține că în spațiul public apar adesea „interpretări greșite” despre ei. „Ceea ce apare public nu este întotdeauna corect”, a spus Wang. „Poate fi frustrant, dar aleg să transform această frustrare în energie pentru munca pe care o facem.”

Cum a ajuns Alexandr Wang miliardar la doar 25 de ani

Alexandr Wang, fondatorul Scale AI, a devenit la doar 25 de ani cel mai tânăr miliardar self-made din lume, după ce compania sa a ajuns la o evaluare de 7,3 miliarde de dolari, scrie Forbes.

Povestea sa a început departe de Silicon Valley. Wang a crescut în apropierea laboratorului Los Alamos din New Mexico, locul secret unde Statele Unite au dezvoltat prima bombă atomică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Părinții săi erau fizicieni și lucrau la proiecte militare. Ani mai târziu, și Wang avea să ajungă să colaboreze cu armata americană, dar prin intermediul inteligenței artificiale.

La 19 ani, Wang a renunțat la studiile de la Massachusetts Institute of Technology, MIT, pentru a fonda Scale AI, alături de Lucy Guo. Compania a pornit cu sprijinul Y Combinator și s-a concentrat pe folosirea inteligenței artificiale pentru automatizarea unor sarcini precum recunoașterea imaginilor și transcrierea audio.

În 2018, când Wang a intrat pe lista Forbes 30 Under 30 la categoria Enterprise Technology, Scale AI lucra deja cu nume mari precum GM Cruise, Alphabet, Uber și Procter & Gamble.

Între timp, compania a crescut puternic. Scale AI a ajuns să lucreze nu doar cu mari companii, ci și cu instituții ale statului american. Contractele sale guvernamentale din domeniul apărării au ajuns la aproximativ 350 de milioane de dolari, pentru proiecte prin care Armata și Forțele Aeriene ale SUA folosesc inteligența artificială.

Tehnologia Scale AI poate analiza imagini din satelit mult mai rapid decât analiștii umani. Un exemplu este evaluarea pagubelor provocate de bombardamentele rusești în Ucraina. Astfel de instrumente sunt importante pentru armată, dar nu sunt folosite doar în domeniul apărării.

Peste 300 de companii, printre care General Motors și Flexport, folosesc tehnologia Scale AI pentru a valorifica volume uriașe de date. Aceste date pot include milioane de documente de transport sau imagini brute colectate de mașini autonome.

„Fiecare industrie stă pe cantități uriașe de date. Scopul nostru este să le ajutăm să deblocheze potențialul acestor date și să își dezvolte afacerile cu ajutorul inteligenței artificiale”, spunea Wang.

O rundă de finanțare de 325 de milioane de dolari a evaluat Scale AI la 7,3 miliarde de dolari. Compania genera venituri estimate la aproximativ 100 de milioane de dolari, iar participația de 15% deținută de Wang valora circa 1 miliard de dolari. Așa a devenit el cel mai tânăr miliardar self-made din lume.

Drumul lui Wang către tehnologie a început devreme

În copilărie, era pasionat de matematică și participa la competiții naționale de matematică și programare. În clasa a șasea, s-a înscris la un concurs național de matematică sperând să câștige o excursie gratuită la Disney World. Nu a câștigat competiția, dar până la urmă a ajuns totuși în parcul de distracții.

La 17 ani, lucra deja cu normă întreagă ca programator la Quora, platforma de întrebări și răspunsuri. Acolo a cunoscut-o pe Lucy Guo, viitoarea sa cofondatoare la Scale AI.

După o scurtă perioadă la MIT, unde studia machine learning, Wang a decis să își dedice vara construirii propriei companii. Le-a spus părinților că era doar un proiect temporar.

„Le-am spus părinților mei că va fi doar ceva ce voi face peste vară. Evident, nu m-am mai întors niciodată la școală.”, a povestit Wang.

Decizia de a abandona MIT s-a dovedit una riscantă, dar decisivă. În doar câțiva ani, Alexandr Wang a transformat Scale AI într-una dintre cele mai importante companii din domeniul datelor și inteligenței artificiale, iar la 25 de ani a intrat în clubul miliardarilor.