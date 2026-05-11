În Grecia a fost descoperită o nouă specie de molie care a primit numele Papei Leon

Denumirea ştiinţifică a moliei Pyralis papaleoneieste un omagiu adus Papei. Sursa foto: https://nl.pensoft.net/

A fost descoperită în Grecia o nouă specie de molie care a fost numită Pyralis papaleonei, iar denumirea sa științifică este un omagiu adus Papei și care, de asemenea, subliniază cercetătorii, vrea să transmită „un mesaj de speranță pentru mediu”.

Insecta, cu o anvergură a aripilor de aproximativ doi centimetri, se distinge prin aripile sale anterioare violete, înfrumusețate cu o pată auriu-portocalie și benzi albe izbitoare, relatează Corriere della Sera.

Descrierea sa a fost publicată în revista „Nota Lepidopterologica” de către experți de la Muzeul de Stat Tirol, în colaborare cu Muzeul Finlandez de Istorie Naturală și Colecția Zoologică de Stat Bavareză.

Noua specie se găseşte în prezent doar în Munții Albi (Lefka Ori) din vestul Cretei. Exemplarele au fost observate în apropierea surselor de lumină artificială și par a fi active în principal în luna iunie. Se cunosc puține lucruri despre biologia și stilul de viață al acestei noi specii.

A fost diferențiată de speciile înrudite pe baza caracteristicilor morfologice clasice, cum ar fi modelul aripilor, colorația și morfologia genitală, precum și prin analize genetice. Analizele moleculare au relevat o divergență de aproximativ 6% față de specia cea mai apropiată înrudită, indicând clar că este o specie distinctă.

Fluturii și moliile sunt adesea denumite în funcție de caracteristicile fizice, originile geografice sau în onoarea unor persoane celebre. În cadrul genului Pyralis, însă, se poate observa o tradiție unică: încă din 1775, naturaliștii austrieci Michael Denis și Ignaz Schiffermüller au descris prima specie din grup ca fiind Pyralis regalis („regal”), inspirați de culorile sale speciale.

Aceasta a fost urmată de nume elocvente, cum ar fi Pyralis princeps și Pyralis cardinalis, care se referă, de asemenea, la frumusețea extraordinară a acestor molii. Toate aceste specii aparțin familiei Pyraloidea, care include aproximativ 16.000 de specii descrise la nivel mondial și reprezintă unul dintre cele mai mari grupuri de micromolii.

Aproximativ 700 de specii noi de molii sunt descrise în fiecare an, în principal în regiunile tropicale. Cu toate acestea, cercetarea fundamentală din Europa este departe de a fi completă: numai în Alpi, în ultimele decenii au fost identificate aproximativ 200 de specii necunoscute anterior.