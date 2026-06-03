Situație revoltătoare în sectorul 3, un arici a fost găsit într-o pubelă. "Nu a intrat singur acolo. Animalele nu se aruncă la gunoi"

Un arici a fost salvat dintr-o pubelă, în Sectorul 3. FOTO: Facebook Fundația Visul Luanei

Un arici a fost salvat dintr-o pubelă, în Sectorul 3, anunţă Fundaţia Visul Luanei, care reaminteşte că este vorba despre un animal strict protejat de lege.

De asemenea, există suspiciuni că animalul ar fi fost aruncat acolo de către cineva, iar în momentul de faţă se încearcă identificarea persoanei respective, în scopul sancţionării acesteia.

"Nu a intrat singur acolo. Pubelele respective pot fi accesate doar prin intermediul cuvelor rotative de introducere a gunoiului, neexistând nicio posibilitate de intrare sau ieşire a animalelor. Din fericire, o doamnă iubitoare de animale a auzit în noaptea de duminică zgomote din pubelă şi a observat prin cuvă că există un arici acolo. A chemat de urgenţă pompierii care au venit şi au zis ca nu pot face nimic şi că trebuie contactată firma de salubrizare", anunţă sursa citată, printr-o postare pe Facebook.

Fundaţia Visul Luanei a fost rugată să intervină, deoarece procedura standard de evacuare a gunoaielor risca să ucidă ariciul. Pubela a fost descărcată pe o platformă, nu în compactor.

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Ariciul, găsit nevătămat, este o femelă care a fost dusă la Centrul de Reabilitare pentru a fi consultată medical şi microcipată în vederea monitorizării ulterioare.

"Fiind animale teritoriale, ea va fi eliberată tot în zona de unde a fost găsită. Felicităm cu această ocazie doamna care a sesizat cazul şi s-a zbătut să găsească o soluţie, cât şi responsabilii de la serviciul de salubrizare al Primăriei Sectorului 3 care au dat dovadă de bunăvoinţă şi au găsit o soluţie ne-procedurală pentru a ne permite să salvăm ariciul. Pe lângă faptul ca sunt inofensivi şi în general iubiţi de cetăţeni, aricii sunt strict protejaţi de lege", transmite fundaţia.