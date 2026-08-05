Misterioasa moarte a 15 elefanți în Kenya și nimeni nu știe clar ce s-a întâmplat. Otrăvirea cu pesticide e principala ipoteză

15 elefanți au murit în Kenya. FOTO: Getty Images

Informațiile potrivit cărora moartea recentă a 15 elefanți ar fi putut fi provocată de pesticidele folosite pe plantațiile de roșii din apropierea Parcului Național Amboseli au stârnit îngrijorare și numeroase întrebări în Kenya, scrie BBC.

Săptămâna trecută, Serviciul pentru Faună Sălbatică din Kenya, KWS, a anunțat că unii dintre elefanții morți în perioada 24 iunie-24 iulie prezentau semne de "paralizie parțială", care indicau o posibilă otrăvire cu cianură provenită din pesticide. Mai mulți ecologiști au declarat însă pentru BBC că aceasta ar putea să nu fie întreaga explicație. Și fermierii din zonă cu care au discutat jurnaliștii s-au arătat sceptici.

"Trăim alături de aceste animale sălbatice de zeci de ani și nu ne-am mai confruntat niciodată cu așa ceva", a declarat pentru BBC Daniel Nina, reprezentantul unor proprietari de terenuri din regiune. "De aceea ne întrebăm de ce se întâmplă tocmai acum", a adăugat el.

Plantațiile de roșii se află în zona Kimana, care face parte dintr-un coridor natural dintre Parcul Național Amboseli și Parcul Național Tsavo, în sudul Kenyei. Regiunea face parte din vastul ecosistem Amboseli, care se întinde până la granița cu Tanzania și este traversat de peste 2.000 de elefanți aflați în căutare de hrană și apă.

Fermele din zonă beneficiază de râurile și pâraiele alimentate de apele Muntelui Kilimanjaro și aprovizionează piețele din capitala Nairobi, dar și din alte regiuni.

Medicul veterinar-șef al KWS, doctorul Isaac Lekolool, a declarat că în probele prelevate din stomacul elefanților au fost descoperite urme de cianură. El a precizat că autoritățile nu exclud posibilitatea unei otrăviri intenționate, dar că, în această etapă, este imposibil de stabilit cu certitudine ce a provocat moartea animalelor.

"Este greu de spus, pentru că nu am mai întâlnit astfel de cazuri. Pare să fie un incident izolat, care s-a produs într-un interval de aproximativ o lună", a explicat Lekolool.

Ipoteza analizată în prezent este că elefanții au intrat în contact cu substanța toxică prin pesticidele pulverizate pe plantațiile de roșii din apropiere. "Este posibil să fi fost neintenționat. Poate că oamenii încercau să combată dăunătorii de pe culturi, iar aceasta ar fi putut fi sursa", a spus medicul veterinar.

Problema pesticidelor

Un raport publicat în 2024 de inițiativa kenyană pentru siguranța alimentară Route to Food arăta că un fermier din zona Kimana folosea un insecticid al cărui "ingredient activ" era "un compus chimic pe bază de cianură".

Autorul raportului, Wangunyu Njuguna, a declarat că unele produse agrochimice toxice sunt introduse ilegal în Kenya peste granița cu Tanzania, deși utilizarea lor este interzisă în țară. "Cea mai mare problemă este că nu aplicăm aceleași standarde în întreaga regiune", a spus Njuguna. "Nimeni nu verifică ce cumpăr de peste graniță. Pot să merg, să cumpăr orice și să mă întorc fără să mă oprească nimeni."

Substanțele extrem de periculoase sunt folosite frecvent în fermele din Kenya, iar unele dintre ele au fost asociate cu boli grave. Deși există reglementări împotriva produselor agrochimice ilegale, aplicarea acestora este deficitară, iar efectele pe care aceste substanțe le pot avea asupra animalelor sunt insuficient analizate.

"Explicațiile nu se leagă"

Mai mulți specialiști în protejarea faunei sălbatice au pus însă sub semnul întrebării concluziile inițiale ale Serviciului pentru Faună Sălbatică din Kenya.

Paula Kahumbu, o cunoscută militantă pentru conservarea naturii, care lucrează cu elefanți de aproape 30 de ani, consideră că nu există suficiente informații pentru a susține teoria pesticidelor. "Nu avem suficiente date detaliate pentru a putea avea încredere în afirmația că moartea elefanților a fost provocată de pesticidele folosite pe culturi", a declarat Kahumbu. "Unele informații au fost făcute publice, dar explicațiile nu se leagă. Elefanții ar fi trebuit să consume o cantitate foarte mare pentru ca pesticidele să îi omoare", a adăugat ea.

Alți experți, care nu au dorit să fie identificați, au afirmat că teoria pesticidelor nu este în concordanță cu comportamentul elefanților. Masculii sunt, de regulă, mai predispuși să pătrundă pe terenurile agricole, deoarece își asumă mai multe riscuri decât femelele și puii. Totuși, dintre cei 15 elefanți afectați, doar unul era un mascul adult.

Daniel Nina a mai spus că, în cazurile anterioare de otrăvire produse în ferme, au fost afectate și zebrele sau antilopele, care pătrund în aceleași zone în căutare de hrană. "Cum este posibil ca cianura să omoare elefanții, dar să nu afecteze zebrele, antilopele și gnu, care pasc împreună în aceleași locuri?", a întrebat Nina.