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O pisică din România s-a pierdut pe aeroportul din Bruxelles. A fost găsită după 17 zile

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 14:20 04 Aug 2026 Modificat la 14:20 04 Aug 2026
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pisica pierduta
Animalul, pe nume Mişu, a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie / sursă foto: Facebook - Patricia Maria

O pisică sosită cu un zbor din România şi dispărută pe Aeroportul Bruxelles a fost găsită după 17 zile şi s-a reîntâlnit cu stăpânii săi, relatează marţi dpa, citând presa belgiană, potrivit Agerpres.

Animalul, pe nume Mişu, a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie, potrivit unei postări publicate pe Facebook de proprietara sa. La sosirea pe aeroportul din Bruxelles, însă, proprietara a primit o cuşcă de transport goală.

Se presupune că pisica a reuşit să scape în timpul transferului dintre aeronavă şi terminal.

Timp de peste două săptămâni, nu a existat nicio urmă a pisicii, în ciuda căutărilor. În cele din urmă, Mişu a fost găsită şi înapoiată stăpânilor săi.

Deocamdată, nu este clar unde anume a fost găsită pisica şi nici cum a reuşit să supravieţuiască timp de 17 zile în perimetrul aeroportului. Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanţele în care animalul a fost recuperat. 

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Etichete: pisica zbor aeroport Bruxelles

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