Un crocodil a primit un tort din carne de vită de ziua lui. Fidel a împlinit 40 de ani și este la un zoo din Kazahstan

1 minut de citit Publicat la 15:46 05 Aug 2026 Modificat la 16:02 05 Aug 2026

La împlinirea a 40 de ani de viaţă, crocodilul cubanez Fidel a primit un tort din carne de vită FOTO: Instagram/ almatyzoo

Crocodilul cubanez Fidel de la Grădina Zoologică din Almatî, fostă capitală a Kazahstanului, a împlinit miercuri 40 de ani de viaţă, prilej cu care angajații i-au făcut un tort din carne de vită, alimentul preferat al reptilei, informează EFE, citată de Agerpres.

"Astăzi, Grădina Zoologică din Almatî sărbătoreşte un eveniment special: crocodilul cubanez Fidel împlineşte 40 de ani", a declarat administraţia din Almatî.

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Potrivit autorităţilor kazahe, Fidel, botezat astfel în onoarea liderului Revoluţiei Cubaneze, Fidel Castro, s-a născut în 1986 şi a ajuns la Almatî în 2001 de la Grădina Zoologică din Riga, capitala Letoniei.

Primăria a menţionat că Fidel este într-o stare de sănătate bună, destul de activ şi este sub observaţia constantă a medicilor veterinari şi a personalului grădinii zoologice.

Crocodilii cubanezi (Crocodylus rhombifer), specie de apă dulce, trăiesc de obicei câteva decenii.

La Grădina Zoologică din Almatî, Fidel este hrănit o dată pe săptămână, deoarece aceste animale au o digestie foarte lentă.

Prădătorul, considerat una dintre cele mai inteligente specii de acest fel datorită capacităţii sale de a recunoaşte anumite comenzi şi semnale, este hrănit de obicei marţi după-amiaza, proces care a devenit una dintre atracţiile turistice ale grădinii zoologice.