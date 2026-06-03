30 de balene beluga, blocate într-un parc abandonat din Canada, vor fi mutate în Spania şi SUA ca să scape de eutanasiere

Parcul tematic şi grădina zoologică au fost închise publicului în 2024. sursa foto: Hepta

Cel mai mare acvariu din Europa, Oceanogràfic València, ar putea deveni noua casă a unora dintre cele 30 de balene beluga rămase la Marineland, în Niagara Falls (Ontario). Canada a aprobat un plan de salvare prin care animalele – aflate sub ameninţarea eutanasierii din toamna trecută – ar urma să fie despărţite şi trimise fie în Spania, fie la patru acvarii din Statele Unite, scrie CBC.

Departamentul canadian pentru Pescuit şi Oceane (Fisheries and Oceans Canada) a aprobat săptămâna trecută un plan de salvare prin care toate balenele rămase ar urma să fie despărţite şi trimise fie la Oceanogràfic València, în Spania, fie la una dintre cele patru locaţii din SUA: Georgia Aquarium din Atlanta, Shedd Aquarium din Chicago şi două facilităţi SeaWorld, din San Diego (California) şi San Antonio (Texas).

Balenele trăiesc sub ameninţarea eutanasierii din toamna trecută, când cererea Marineland de a le exporta la Chimelong Ocean Kingdom, în China, a fost respinsă de guvernul federal.

Parcul tematic şi grădina zoologică au fost închise publicului în 2024, după moartea proprietarilor, John Holer şi soţia sa, Marie Holer. De la închidere, angajaţii au continuat să îngrijească animalele rămase.

„Nu există un calendar precis pentru salvare”, a declarat Johnny Ford, vicepreşedinte al Shedd Aquarium, într-un e-mail adresat CBC News, vorbind în numele grupului de acvarii.

El a precizat că acvariile, toate acreditate de Asociaţia Grădinilor Zoologice şi Acvariilor (Association of Zoos and Aquariums), „sunt pregătite să intre în acţiune în câteva săptămâni”.

Obstacole

Mai sunt însă necesare examene medicale ale fiecărui animal, efectuate de veterinari canadieni, pentru a confirma că sunt suficient de sănătoase pentru a călători, precum şi „permisele de import necesare din partea guvernelor american şi spaniol – un proces în care suntem implicaţi în acest moment”, a precizat Ford.

Mai este nevoie şi de aprobarea finală a guvernului federal, sub forma permiselor de export. Potrivit Legii pescuitului (Fisheries Act), aceste permise pot fi acordate dacă este în interesul balenelor să părăsească ţara.

Acea aprobare „va fi emisă mai aproape de data transportului, în funcţie de verificările finale privind starea de sănătate a animalelor”, a declarat Erik Nosaluk, din cadrul Cabinetului ministrului Pescuitului, într-un comunicat.

Departamentul afirmă că lucrează împreună cu Agenţia Serviciilor de Frontieră din Canada (Canada Border Services Agency) şi cu Health Canada „pentru a se asigura că toate cerinţele sunt îndeplinite, în vederea unui transfer sigur şi la timp”.

Cei de la acvariul spaniol au salvat și două balene beluga ucrainene

Oceanogràfic València a fost implicat „încă de la început” în cazul Marineland, datorită experienţei sale recente în transportul reuşit de balene beluga peste graniţe, a spus Ford.

În iunie 2024, acvariul a evacuat două astfel de animale – un mascul de 15 ani, pe nume Plombir, şi o femelă de 14 ani, Miranda – dintr-un acvariu din Harkov, Ucraina. La acea vreme, se relata că bombele cădeau la doar câteva sute de metri de bazinele lor.

Georgia Aquarium şi SeaWorld au colaborat şi ele la acea complexă operaţiune de salvare, care a presupus transportul rutier al balenelor, în bazine mici, timp de 12 ore, până în Republica Moldova. De acolo, animalele au fost ridicate cu o macara într-un avion de şase locuri şi duse la València.

„Logistica salvării este planificată cu atenţie de un grup cu zeci de ani de experienţă în transportul în siguranţă al balenelor beluga pe distanţe lungi”, a spus Ford, precizând că transportul celor de la Marineland „nu va fi diferit”.