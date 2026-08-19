În 2024, un castor s-a întors într-un pârâu după 19 ani și a început să taie plopi tremurători lângă un baraj construit de oameni

6 minute de citit Publicat la 11:34 19 Aug 2026 Modificat la 11:34 19 Aug 2026

Un castor construiește un baraj într-un pârâu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Timp de aproape două decenii, nu a existat niciun semn al castorilor de-a lungul pârâului Strawberry Creek din Parcul Național Great Basin, în SUA. Apoi, în 2024, angajații parcului au descoperit dovezi că unul dintre aceste animale se întorsese: mai mulți plopi tremurători (n.r. aspen - Populus tremula) fuseseră doborâți recent lângă o structură construită de oameni pentru a imita efectele ecologice ale unui baraj natural de castori.

Descoperirea a fost deosebit de încurajatoare deoarece cele mai apropiate baraje active de castori cunoscute se aflau la peste opt kilometri în aval. Animalul pare să fi parcurs o distanță considerabilă înainte de a ajunge în zona refăcută a pârâului, potrivit Times of India.

Și mai remarcabil este faptul că acest castor a început să folosească un peisaj pe care oamenii îl pregătiseră în mod deliberat pentru a îndeplini unele dintre funcțiile pe care castorii le asigură în mod natural.

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a descris descoperirea drept primul semn al prezenței speciei în Strawberry Creek după 19 ani.

Deși animalul pare să fi plecat fără să-și construiască un adăpost, sosirea sa a oferit un indiciu neașteptat că lucrările de restaurare creau condiții potrivite pentru un „inginer al ecosistemului” natural.

Prezența sa de scurtă durată sugerează, de asemenea, că lucrările de restaurare concepute cu atenție pot ajuta la reconectarea faunei sălbatice cu habitate în care populațiile naturale au lipsit timp îndelungat.

Episodul evidențiază totodată natura imprevizibilă a restaurării ecologice.

Oamenii de știință pot reface habitate și pot crea condiții asemănătoare celor produse de castori, însă nu pot determina momentul în care animalele sălbatice se vor întoarce. În acest caz, sosirea castorului a reprezentat un semn încurajator că pârâul redevenea funcțional din punct de vedere ecologic.

După incendiu, Strawberry Creek nu mai semăna cu pârâul rece de munte de care avea nevoie păstrăvul indigen

Povestea a început în 2016, odată cu incendiul Strawberry, care a mistuit 2.790 de acri din Parcul Național Great Basin.

Printre zonele afectate s-au numărat și ariile riverane din jurul Strawberry Creek, un important pârâu de munte care oferă habitat pentru păstrăvul curcubeu de Bonneville și susține procese ecologice mai ample.

Incendiul a îndepărtat vegetația de-a lungul pârâului, a crescut temperatura apei și a contribuit la eroziune și sedimentare.

Pentru păstrăvi, consecințele au fost severe.

Înainte de incendiu, Strawberry Creek era pârâul din parc cu cea mai productivă populație de păstrăv curcubeu de Bonneville. După incendiu, peștii au dispărut din sectoarele grav afectate de foc, în timp ce densitatea medie a populației a scăzut dramatic.

Pierderea vegetației de pe maluri a însemnat și mai puțină umbră și protecție, în timp ce eroziunea a modificat structura fizică a pârâului.

Prin urmare, echipa de restaurare trebuia să refacă habitatul, nu doar să înlocuiască plantele individuale.

Oamenii de știință au refăcut pârâul imitând activitatea pe care o desfășoară în mod natural castorii

Începând din 2021, Serviciul Parcurilor Naționale și partenerii săi au introdus în Strawberry Creek o metodă de restaurare cu intervenții reduse, bazată pe procese naturale, cunoscută sub acronimul LTPBR.

În loc să remodeleze întregul curs al pârâului cu utilaje grele, muncitorii au instalat structuri realizate din lemn și sedimente disponibile local.

Printre acestea s-au numărat baraje artificiale pentru castori și structuri din bușteni fixate cu pari.

Aceste structuri au fost concepute în mod deliberat pentru a imita procesele desfășurate în mod normal de castori.

Ele încetinesc curgerea apei, captează sedimente, ridică nivelul albiei și încurajează apa să se răspândească în lunca inundabilă din jur. De asemenea, pot crea bazine mai adânci în care peștii se pot adăposti și pot supraviețui pe timpul iernii.

Între 2021 și 2024, echipele de restaurare au construit și întreținut 74 de structuri LTPBR de-a lungul Strawberry Creek.

Scopul acestei abordări nu a fost să fixeze pârâul într-o anumită formă, ci să ofere proceselor naturale posibilitatea de a continua restaurarea.

Restaurarea a început să schimbe cursul apei cu mult înainte de revenirea castorilor

Lucrările de restaurare au produs schimbări măsurabile în Strawberry Creek.

Monitorizarea desfășurată între 2021 și 2024 a arătat că numărul de păstrăvi curcubeu de Bonneville capturați s-a dublat, ajungând la 136, iar peștii au fost găsiți în opt dintre cele nouă puncte analizate.

Cercetătorii au estimat o densitate de 511 pești pe milă, comparativ cu valorile mult mai mici înregistrate imediat după incendiu.

Structurile au crescut, de asemenea, suprafața habitatelor cu apă mai lentă, proporția acestora majorându-se cu 10% între 2022 și 2024.

O structură a creat inițial un bazin cu o adâncime de aproximativ 90 de centimetri și, în cele din urmă, a captat aproape 14 metri cubi de sedimente.

Prin încetinirea și răspândirea apei, lucrările de restaurare au redus eroziunea și au creat condiții în care vegetația de pe maluri să se poată dezvolta.

Aceste schimbări au demonstrat de ce restaurarea bazată pe procese naturale poate fi utilă: în loc să construiască un peisaj „finalizat”, ea creează condiții care permit pârâului și ecosistemului din jurul său să continue să se modifice în mod natural.

Apoi, după 19 ani, au apărut urme proaspete de dinți pe plopii de lângă pârâu

Cel mai clar semn că pârâul restaurat devenea mai potrivit pentru castori a apărut în 2024.

Angajații parcului au descoperit mai mulți plopi tremurători doborâți de un castor, oferind prima dovadă a prezenței speciei în Strawberry Creek după 19 ani.

Cele mai apropiate baraje active de castori cunoscute se aflau la peste opt kilometri în aval, ceea ce sugerează că era vorba despre un animal rătăcitor care explorase habitatul restaurat.

Descoperirea avea și un detaliu aproape poetic.

Plopii tremurători doborâți de castor au căzut chiar peste unul dintre barajele artificiale pentru castori construite recent.

Animalul nu și-a făcut un adăpost acolo și, aparent, a plecat mai departe, astfel că descoperirea nu a reprezentat o recolonizare permanentă.

Cu toate acestea, doborârea copacilor a constituit un semnal ecologic important.

O specie absentă timp de aproape două decenii interacționase din nou cu pârâul.

Revenirea castorului a oferit o imagine a ceea ce ar putea deveni restaurarea naturală

Castorii sunt adesea descriși drept ingineri ai ecosistemelor, deoarece barajele lor modifică fizic cursurile de apă și creează condiții care avantajează numeroase alte specii.

Prin încetinirea apei și crearea unor bazine mai adânci, barajele de castori pot oferi refugiu peștilor și, în același timp, pot contribui la reglarea modului în care apa se deplasează în aval.

Acestea pot capta sedimente, pot ridica nivelul local al pânzei freatice și pot crește complexitatea habitatului.

De aceea, revenirea castorilor este deosebit de valoroasă într-un proiect de restaurare construit în jurul proceselor naturale.

Oamenii pot construi structuri care imită barajele castorilor, însă un castor adevărat își poate întreține și modifica mediul în funcție de schimbările nivelului apei, ale vegetației și ale disponibilității hranei.

Prin urmare, Serviciul Parcurilor Naționale speră că lucrările de restaurare vor continua și că apariția unor condiții favorabile îi va încuraja pe mai mulți castori să se întoarcă în Strawberry Creek și, în cele din urmă, să preia o parte din activitatea ecologică începută de echipele de restaurare.

Ce s-a întâmplat la Strawberry Creek arată de ce restaurarea nu se încheie atunci când muncitorii pleacă

Descoperirea din 2024 nu a însemnat că Strawberry Creek fusese restaurat complet și nici nu a demonstrat că o populație permanentă de castori se întorsese.

Însă a oferit ceva ce ecologiștii și specialiștii în conservare au rareori ocazia să observe atât de clar: un animal care reacționează la un peisaj reparat în mod deliberat de oameni.

Proiectul a început după ce incendiul simplificase structura pârâului și afectase habitatul păstrăvului indigen.

În loc să încerce să proiecteze fiecare element al peisajului, echipele de restaurare au introdus structuri care imită procesele naturale și apoi au permis apei, sedimentelor, plantelor și faunei să interacționeze cu acestea.

Castorul revenit a devenit parte din acest proces.