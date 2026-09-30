Backpack a primit titlul de cel mai gras urs din Alaska. Care este povestea din spatele numelui său şi cine s-a clasat pe locul 2

89 Backpack şi-a adjudecat titlul de cel mai gras urs din Alaska, în 2026. Sursa foto: Facebook/National Park Service

Un urs brun cunoscut sub numele de "89 Backpack" a câștigat competiția anuală "Fat Bear Week" ("Săptămâna Urșilor Grași"), după ceea ce Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a descris drept o "bătălie a dimensiunii, îndemânării, procurării gustărilor și trândăvelii strategice", relatează BBC. Numele său este inspirat de perioada în care era pui și se cățăra pe spatele mamei sale atunci când cei doi traversau înot un râu.

Backpack a învins la limită un urs cunoscut doar sub numele de 910, obținând 103.344 de voturi față de cele 98.253 ale lui 910, în runda finală a competiției organizate de Parcul Național Katmai din Alaska.

Serviciul Parcurilor Naționale le-a mulțumit celor 16 urși care au "participat involuntar" la competiţia, aflată acum la cea de-a treisprezecea ediție. 89 Backpack, despre care un susținător a spus că are atât "rotunjimile, cât și posteriorul impresionant", va intra în curând în hibernare, care poate dura până la șase luni.

Mama sa, Holly, a câștigat concursul "Fat Bear Week" în 2019. Numele lui Backpack ("Rucsac") nu provine de la forma corpului său, descrisă de un alt susținător ca fiind asemănătoare unui "bec", ci de la obiceiul pe care îl avea când era pui de a se urca pe spatele lui Holly atunci când aceasta traversa râul Brooks, plin de somoni, din parc.

Un alt susținător l-a descris pe 89 Backpack drept "un băiat mare și pufos".

Backpack nu a fost însă lipsit de contestatari. O persoană a spus că, în opinia sa, ursoaica 910, care și-a crescut atât propriul pui, cât și o nepoată adoptată, era "per total un urs mai mare. Backpack doar are posteriorul mai mare".

"Pur și simplu simt că 910 chiar a depus efort anul acesta", a transmis un alt fan al ursoaicei pe pagina de Facebook a parcului, în timp ce un alegător a comentat, în termeni colocviali, că 910 este atât de rotundă și masivă încât îi merită votul.

'Backpack' declared Alaska's Fat Bear Week winner https://t.co/aj4KMXZtC6 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 30, 2026

Momentan, greutățile actuale ale celor doi finaliști nu au fost dezvăluite. Masculii adulți de urs brun cântăresc, în medie, până la 408 kilograme la mijlocul verii și, până în toamnă, acumulează adesea echivalentul a 25% din greutatea corporală. Cei mai mari masculi pot depăși 540 de kilograme.

Femelele sunt mai mici, dar pot ajunge la peste 300 de kilograme. Puii cântăresc la naștere aproximativ o jumătate de kilogram.

"În timpul hibernării, urșii nu mănâncă și nu beau și pierd o treime din greutatea corporală. Supraviețuirea lor pe timpul iernii depinde de acumularea unor rezerve suficiente de grăsime înainte de a intra în bârlog", au precizat organizatorii competiţiei din Alaska, devenită virală pe social media.

Din iunie și până la jumătatea lunii octombrie, urșii consumă cantități uriașe de hrană, inclusiv somoni pe care îi prind cu fălcile sau cu labele.

În prezentarea lui 89 Backpack se arată că "tenacitatea sa discretă i-a permis să își găsească locul alături de cei mai mari urși de pe râul Brooks".

Anul trecut, peste 1,7 milioane de voturi din mai mult de 100 de țări au fost exprimate pentru desemnarea campionului la categoria grea al competiției.