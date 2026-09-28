Un pui de focă s-a rătăcit și a ajuns pe o stradă aglomerată din Noua Zeelandă. A primit escortă de la Poliție și s-a întors în mare

1 minut de citit Publicat la 15:28 28 Sep 2026 Modificat la 15:34 28 Sep 2026

Poliţia a venit în ajutorul unui pui de focă rătăcit pe o şosea FOTO: Poliția Noua Zeelandă

Poliţia neozeelandeză a declarat luni că a venit în ajutorul unui pui de focă care traversa o stradă foarte aglomerată pentru a-l ajuta să ajungă din nou la apă în siguranţă.

Puiul de focă a fost zărit de locuitori duminică după-amiază pe când încerca să traverseze ''periculos'' o stradă din Wellington, a precizat poliţia într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Animalul a încercat apoi să ajungă din nou în apă, iar poliţia a intervenit rapid pentru a se asigura că reuşeşte drumul fără probleme.

''Puiul de focă părea recunoscător pentru ajutorul primit'', a adăugat poliţia.

Poliţia a venit în ajutorul unui pui de focă rătăcit pe o şosea FOTO: Poliția Noua Zeelandă

''Agenţii noştri au reuşit să recupereze o focă şi să o ducă într-un loc sigur, unde a fost eliberată în apă'', a spus Miriam Bentley, de la poliţia din Wellington.

''Când m-am angajat în poliţie în urmă cu 15 luni mi s-a spus să mă pregătesc pentru orice. Presupun că asta e dovada'', a declarat agentul Taylor, care a escortat puiul de focă.

Apele teritoriale ale Noii Zeelande adăpostesc mai multe specii de foci, care se aventurează câteodată pe litoral.

Având în vedere creşterea numărului de foci prezente pe zonele de uscat din jurul Wellington, poliţia face apel la public să semnaleze orice altă focă rătăcită şi să nu încerce să intervină.