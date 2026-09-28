Planta de care trebuie neapărat să scapi, daca o vezi în grădină: Pare inofensivă, dar invadează tot și poate să scadă valoarea casei

10 minute de citit Publicat la 15:42 28 Sep 2026 Modificat la 15:42 28 Sep 2026

Troscot japonez, Reynoutria japonica, cunoscut și sub denumirea de Fallopia japonica. Sursa foto: Getty Images

La prima vedere, troscotul japonez pare o plantă decorativă oarecare. Are tulpini înalte, frunze verzi și o creștere spectaculoasă, iar primăvara poate părea chiar o prezență interesantă într-o grădină.

În realitate, troscotul japonez (Reynoutria japonica, cunoscut și sub denumirea mai veche de Fallopia japonica) este una dintre plantele invazive care le dau cele mai mari bătăi de cap proprietarilor din numeroase țări europene. Planta poate forma rapid desișuri dense, poate elimina alte specii din zona ocupată și este extrem de dificil de eliminat odată ce s-a instalat.

Mai mult, problema nu este doar ceea ce se vede la suprafață.

Cea mai mare parte a „armatei” troscotului japonez se află sub pământ, sub forma unei rețele de rizomi – tulpini subterane capabile să producă noi plante. Tocmai această particularitate explică de ce tăierea plantei sau smulgerea câtorva tulpini nu rezolvă, de obicei, problema.

În România, specia este deja prezentă, iar EPPO o înregistrează ca specie introdusă și invazivă, cu apariții documentate inclusiv în Transilvania. Cercetări românești au semnalat-o și în Maramureș, Crișana și Moldova, inclusiv în apropierea cursurilor de apă și a drumurilor.

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Cum recunoști troscotul japonez

O plantă matură poate ajunge la aproximativ 2–3 metri înălțime și formează tulpini rigide, drepte, care seamănă într-o anumită măsură cu bambusul.

Printre semnele după care poate fi recunoscută se numără:

tulpinile verzi, uneori cu pete sau nuanțe roșiatice;

frunzele relativ mari, cu formă asemănătoare unei inimi sau a unei lopeți;

dispunerea alternativă a frunzelor pe tulpină;

creșterea foarte rapidă;

florile mici, albicioase, grupate în inflorescențe;

tulpinile care mor în sezonul rece, în timp ce rizomii supraviețuiesc în sol.

Este important ca planta să fie identificată corect înainte de a începe o intervenție. Există și alte specii înrudite, inclusiv hibrizi precum Reynoutria × bohemica, care pot avea un comportament invaziv asemănător. În România, identificarea unor exemplare considerate inițial troscot japonez s-a dovedit uneori problematică, unele populații fiind atribuite ulterior hibridului.

De ce este atât de greu de eliminat

Secretul troscotului japonez este rizomul.

Spre deosebire de o buruiană obișnuită, la care smulgerea plantei poate rezolva problema, troscotul japonez poate rămâne viu în sol chiar dacă partea de deasupra pământului a fost complet îndepărtată.

Mai grav, fragmentele de rizom pot da naștere unor plante noi. Sursele de specialitate atrag atenția că și fragmente foarte mici pot fi capabile să regenereze planta. RICS menționează posibilitatea regenerării din fragmente de rizom de ordinul gramului, iar literatura științifică arată cât de eficientă este această reproducere vegetativă.

Acesta este și motivul pentru care transportul pământului contaminat reprezintă o problemă serioasă.

Dacă cineva sapă o zonă infestată și mută pământul în altă parte a proprietății, poate muta, fără să-și dea seama, și bucăți de rizom.

La fel se poate întâmpla dacă planta este tăiată cu motocoasa, iar fragmentele ajung în alte zone ale grădinii.

O greșeală aparent banală - aruncarea resturilor în grămada de compost - poate transforma problema locală într-una mult mai mare.

Nu este doar o buruiană: poate forma adevărate „păduri” de troscot

Una dintre caracteristicile care fac această specie atât de problematică este capacitatea de a forma monoculturi.

Cu alte cuvinte, acolo unde troscotul japonez se instalează și se dezvoltă bine, poate ajunge să ocupe o mare parte din spațiu, împiedicând alte plante să se dezvolte.

Acest lucru afectează biodiversitatea locală, pentru că o zonă ocupată de un desiș dens de troscot oferă condiții foarte diferite față de o comunitate vegetală diversă.

CABI descrie specia drept puternic invazivă în Europa, America de Nord și alte regiuni în care a fost introdusă și subliniază tocmai capacitatea ei de a forma monoculturi dense și de a se regenera din fragmente de rizom.

În România, cercetătorii au observat că planta poate apărea inclusiv de-a lungul râurilor, drumurilor și în alte habitate perturbate. Cursurile de apă sunt deosebit de importante pentru răspândirea fragmentelor vegetative.

Poate ajunge la fundația casei?

În jurul troscotului japonez s-a creat reputația că ar fi o plantă capabilă să „străpungă betonul” și să distrugă fundațiile. Realitatea este ceva mai complexă.

Studiile arată că rizomii și lăstarii pot pătrunde în fisuri, rosturi și alte puncte vulnerabile ale structurilor și pot produce deteriorări ale unor suprafețe construite. Planta poate afecta, de exemplu, asfaltul, aleile, zidurile ușoare sau structurile deja deteriorate.

Însă cercetările nu susțin ideea că troscotul japonez ar distruge în mod obișnuit fundațiile solide ale caselor.

Un studiu amplu privind capacitatea sa de a produce daune structurale a constatat că rizomii se extind, în general, pe distanțe mai mici decât presupunea vechea regulă de 7 metri și că planta produce rareori daunele structurale spectaculoase care i-au fost atribuite în unele relatări.

Această diferență este importantă, mai ales pentru proprietarii care descoperă planta în apropierea locuinței și intră în panică.

Atunci de ce poate scădea valoarea unei case?

Paradoxal, problema imobiliară a troscotului japonez nu ține numai de cât de mult poate deteriora fizic o clădire.

O parte importantă a problemei este percepția riscului.

În Marea Britanie, unde planta a devenit o problemă bine-cunoscută pe piața imobiliară, apariția troscotului poate complica vânzarea și obținerea finanțării. RICS arată că proprietățile afectate pot deveni mai puțin atractive pentru cumpărători, iar evaluarea trebuie să țină cont nu numai de costul tratamentului, ci și de efectul asupra vandabilității.

Așadar, afirmația că planta „scade valoarea casei” are un fundament real, dar nu există un procent universal care să se aplice tuturor proprietăților.

Mai nou, abordarea RICS este mai nuanțată. Standardele sale împart situațiile în funcție de existența unor daune materiale, afectarea utilizării terenului și simpla prezență a plantei. Astfel, nu orice troscot aflat undeva în grădină produce automat aceeași problemă de evaluare.

Pentru un cumpărător, însă, existența plantei poate ridica întrebări foarte concrete:

„Cât de extinsă este infestarea?”

„Cât de adânc sunt rizomii?”

„A fost tratată?”

„Cine a făcut tratamentul?”

„Mai există rizomi în sol?”

„Există un plan de monitorizare?”

Toate aceste întrebări pot influența o tranzacție.

Povestea incredibilă a unei plante aduse ca element decorativ

Troscotul japonez nu a ajuns în Europa pentru că cineva voia să creeze o buruiană devastatoare. Dimpotrivă.

A fost adus ca plantă ornamentală și de furaj, fiind apreciat pentru aspectul său și pentru capacitatea de a crește rapid.

În secolul al XIX-lea, horticultorii europeni erau fascinați de plantele exotice provenite din Asia. Troscotul japonez era exact genul de plantă care putea impresiona: creștea repede, ocupa spații mari și avea un aspect exotic.

În timp, însă, unele dintre aceste plante au evadat din grădini.

În Europa, troscotul japonez a ajuns să se răspândească pe suprafețe considerabile. Rețeaua europeană EASIN a descris specia drept o plantă cu creștere rapidă, introdusă în Europa ca ornamentală și pentru furaj în secolul al XIX-lea.

Este una dintre lecțiile clasice ale biologiei invazive: o plantă excelentă pentru grădină într-un anumit ecosistem poate deveni o problemă majoră într-un altul.

Există și o parte benefică: planta are proprietăți medicinale

Troscotul japonez nu este interesant doar pentru ecologiști.

În medicina tradițională asiatică, planta – cunoscută și sub numele de Polygonum cuspidatum în literatura mai veche – a fost folosită în diverse preparate.

Una dintre cele mai importante substanțe asociate plantei este resveratrolul, un polifenol care se găsește și în alte plante, inclusiv în struguri.

Extractele de troscot japonez sunt astfel utilizate ca sursă de resveratrol.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center notează că resveratrolul are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii studiate și că Polygonum cuspidatum este una dintre sursele botanice ale acestei substanțe. În același timp, instituția subliniază că dovezile clinice sunt neuniforme pentru multe dintre beneficiile promovate ale suplimentelor cu resveratrol.

Cu alte cuvinte, faptul că planta conține o substanță interesantă din punct de vedere farmacologic nu înseamnă că trebuie consumată ca remediu de casă.

Suplimentele cu extracte concentrate sunt diferite de consumul unei plante în cantități alimentare, iar resveratrolul poate interacționa cu anumite medicamente și poate crește, de exemplu, riscul de sângerare atunci când este asociat cu medicamente antiplachetare sau anticoagulante.

Poate fi mâncat?

Un detaliu mai puțin cunoscut este că lăstarii foarte tineri ai plantei au fost folosiți tradițional ca aliment în unele regiuni din Asia.

Gustul lor acrișor a fost comparat cu cel al rubarbei.

Asta nu înseamnă însă că proprietarii ar trebui să culeagă plantele din grădină și să le consume. Identificarea corectă a speciei este esențială, iar utilizarea plantei în scop alimentar sau medicinal nu este o soluție pentru eliminarea unei infestări.

Cum scapi de troscotul japonez?

Aici lucrurile devin mai dificile.

Prima regulă: nu îl trata ca pe o buruiană obișnuită.

Dacă tai tulpinile și le lași pe sol, poți răspândi fragmente. Dacă sapi fără un plan, poți muta rizomii în alte zone. Dacă frezezi solul, situația se poate agrava.

1. Nu îl tăia și nu îl arunca în compost

Resturile vegetale provenite dintr-o infestare trebuie gestionate cu foarte mare atenție.

Fragmentele de tulpină și rizom pot contribui la răspândire. CABI subliniază tocmai această capacitate extraordinară de regenerare din fragmente vegetative.

2. Nu muta pământul infestat prin grădină

Aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli.

Dacă există o zonă cu troscot, pământul excavat poate conține rizomi. Mutarea lui în alt colț al terenului poate crea o nouă colonie.

3. Nu te baza pe o singură tăiere

Tăierea repetată poate slăbi planta, dar rareori este suficientă pentru o eradicare rapidă.

Problema este sub pământ.

4. Tratamentul trebuie gândit pe termen lung

Controlul cu erbicide poate fi folosit în anumite situații, dar necesită repetare și monitorizare. CABI arată că tratamentul chimic poate controla parțial planta, însă procesul este dificil și costisitor.

În cazul unei infestări aflate lângă casă, gard, drum, fundație, conducte sau alte construcții, este mai prudentă consultarea unui specialist în controlul plantelor invazive decât aplicarea la întâmplare a unor erbicide.

5. Excavarea completă este posibilă, dar nu este o simplă operațiune de grădinărit

Îndepărtarea solului contaminat poate fi o soluție în anumite cazuri, dar trebuie făcută controlat.

Altfel spus, nu este suficient să sapi „după ochi” și să plantezi gazon deasupra.

Rizomii pot rămâne în sol, iar planta poate reapărea ulterior.

Cât poate dura până dispare?

Aceasta este una dintre cele mai neplăcute părți ale problemei.

Controlul troscotului japonez poate necesita mai mulți ani de monitorizare și intervenții.

Uneori, după ce partea vizibilă a plantei dispare, problema nu este neapărat rezolvată. Rizomii pot rămâne în sol și pot intra într-o perioadă de repaus.

RICS subliniază că tratamentul poate necesita ani de aplicări, iar rizomii rămași în sol pot reprezenta o problemă atunci când terenul este perturbat ulterior prin lucrări de construcție sau amenajare.

Tocmai de aceea, „nu mai văd planta” nu înseamnă automat „planta a fost eradicată”.

Ce trebuie să facă proprietarul dacă descoperă un singur exemplar?

Nu este cazul să intre în panică. Dar nici să ignore planta. Cel mai bun prim pas este identificarea corectă.

Apoi trebuie evaluată întinderea infestării: cât de multe tulpini există, unde apar, cât de aproape sunt de casă, alei, garduri, fundații sau alte construcții și dacă există indicii că planta s-a răspândit și în afara proprietății.

În cazul unei infestări serioase, documentarea intervenției poate fi foarte utilă, mai ales dacă proprietatea urmează să fie vândută.

Un raport de specialitate, fotografiile, facturile pentru tratamente și documentele privind monitorizarea pot demonstra că problema este gestionată.

De ce troscotul japonez este o lecție pentru proprietarii de case

Poate cea mai importantă lecție nu este că această plantă „distruge case”.

Este că o problemă aparent mică de grădinărit se poate transforma într-o problemă ecologică, tehnică și financiară atunci când este ignorată.

Planta crește repede, se răspândește prin rizomi, poate forma suprafețe dense și este dificil de eliminat. În plus, reputația pe care și-a creat-o în anumite piețe imobiliare poate influența cumpărătorii, evaluatorii și creditorii. Iar România nu este în afara fenomenului.

EPPO indică prezența speciei în România și o clasifică drept invazivă, iar studiile românești au documentat răspândirea ei în mai multe regiuni.

Așa că, dacă o plantă cu tulpini înalte și frunze mari apare brusc într-un colț al grădinii și începe să se extindă cu o viteză neobișnuită, merită verificată înainte de a fi tratată ca o buruiană oarecare.

În cazul troscotului japonez, cea mai bună strategie este intervenția timpurie.

Cu cât colonia este mai mică și mai bine localizată, cu atât este mai ușor de gestionat. Iar dacă există deja o infestare extinsă, încercările improvizate de a o elimina pot face uneori problema și mai complicată.

Pe scurt

Troscotul japonez:

este o specie exotică invazivă prezentă și în România;

poate ajunge la aproximativ 2–3 metri;

se răspândește foarte eficient prin rizomi;

poate regenera plante noi din fragmente foarte mici;

poate forma desișuri dense care înăbușă vegetația locală;

poate afecta unele suprafețe construite, în special acolo unde există fisuri sau puncte vulnerabile;

nu distruge automat fundațiile solide ale caselor, în ciuda unor afirmații alarmiste;

poate afecta vandabilitatea și valoarea unei proprietăți, în funcție de amploarea infestării și de percepția pieței;

este dificil și adesea costisitor de controlat;

poate necesita intervenții repetate pe parcursul mai multor ani;

are o istorie interesantă de utilizare ornamentală și alimentară în Asia;

este o sursă de resveratrol, însă acest lucru nu transformă planta într-un medicament și nu justifică automedicația cu extracte;

în cazul unei infestări serioase, este recomandată identificarea și gestionarea de către persoane specializate.

Paradoxul troscotului japonez este, astfel, aproape perfect: planta care a fost adusă în Europa pentru frumusețea și vigoarea ei a ajuns să fie temută tocmai din cauza vigorii cu care crește.