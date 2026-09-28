Rușii au atacat centrul Kievului cu drone în amiaza mare. O femeie a fost ucisă. Clădirea Academiei Naționale de Științe e în flăcări

Rusia a atacat capitala ucraineană Kiev cu drone chiar în mijlocul zilei, luni, atac care a dus la moarte unui om și rănirea altor patru, relatează Ukrainska Pravda. În centrul Kievului, o clădire a Academiei Naționale de Științe arde în urma atacului. Informația a fost transmisă de primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe rețelele sociale, și de șeful administrației districtului Șevcenkivski, Oleksandr Sazanovici.
„În districtul Șevcenkivski, în centrul capitalei, o dronă a căzut peste o clădire nerezidențială. A izbucnit un incendiu”, a declarat primarul Kliciko
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026
The National Academy of Sciences is on fire in central Kyiv.
Fatalities and wounded have been reported. The building is destroyed.
Video via @5channel pic.twitter.com/8IrAK70ZCK
Imaginile surprinse la fața locului indică faptul că a fost lovită o clădire a Academiei Naționale de Științe. Șeful administrației districtului Șevcenkivski, Oleksandr Sazanovici, a anunțat că atacul s-a soldat cu răniți și morți. Toate serviciile de urgență și echipele competente intervin la fața locului.
„Îi rog pe locuitori să nu se apropie de locul incidentului și să nu împiedice activitatea echipelor de intervenție”, a spus el, citat de publicația ucraineană.
Ulterior, Kliciko a precizat că, „în centrul istoric al Kievului, într-o clădire nerezidențială lovită de o dronă inamică”, o femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite.
„Trei dintre răniți au fost transportați la spital de echipele medicale (...) Operațiunea de căutare și salvare continuă”, a spus primarul. Și în districtul Darnițki, o dronă a lovit o zonă cu clădiri nerezidențiale.
...this is the heart of Ukraine, Kyiv today, people were just saving their lives, climbing out of a second-floor window, these are the first minutes after the russian strike on the building! People are trying to climb out through the windows, escaping the fire that broke out… https://t.co/4AE4UyiTJA pic.twitter.com/G0rXbVMGMG— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) September 28, 2026