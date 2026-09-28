Rușii au atacat centrul Kievului cu drone în amiaza mare. O femeie a fost ucisă. Clădirea Academiei Naționale de Științe e în flăcări

1 minut de citit Publicat la 16:23 28 Sep 2026 Modificat la 16:23 28 Sep 2026

Foto: Capturi rețele sociale

Rusia a atacat capitala ucraineană Kiev cu drone chiar în mijlocul zilei, luni, atac care a dus la moarte unui om și rănirea altor patru, relatează Ukrainska Pravda. În centrul Kievului, o clădire a Academiei Naționale de Științe arde în urma atacului. Informația a fost transmisă de primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe rețelele sociale, și de șeful administrației districtului Șevcenkivski, Oleksandr Sazanovici.

„În districtul Șevcenkivski, în centrul capitalei, o dronă a căzut peste o clădire nerezidențială. A izbucnit un incendiu”, a declarat primarul Kliciko

BREAKING:



The National Academy of Sciences is on fire in central Kyiv.



Fatalities and wounded have been reported. The building is destroyed.



Video via @5channel pic.twitter.com/8IrAK70ZCK — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026

Imaginile surprinse la fața locului indică faptul că a fost lovită o clădire a Academiei Naționale de Științe. Șeful administrației districtului Șevcenkivski, Oleksandr Sazanovici, a anunțat că atacul s-a soldat cu răniți și morți. Toate serviciile de urgență și echipele competente intervin la fața locului.

„Îi rog pe locuitori să nu se apropie de locul incidentului și să nu împiedice activitatea echipelor de intervenție”, a spus el, citat de publicația ucraineană.

Ulterior, Kliciko a precizat că, „în centrul istoric al Kievului, într-o clădire nerezidențială lovită de o dronă inamică”, o femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite.

„Trei dintre răniți au fost transportați la spital de echipele medicale (...) Operațiunea de căutare și salvare continuă”, a spus primarul. Și în districtul Darnițki, o dronă a lovit o zonă cu clădiri nerezidențiale.