Antena 3 CNN Externe Rușii au atacat centrul Kievului cu drone în amiaza mare. O femeie a fost ucisă. Clădirea Academiei Naționale de Științe e în flăcări

Rușii au atacat centrul Kievului cu drone în amiaza mare. O femeie a fost ucisă. Clădirea Academiei Naționale de Științe e în flăcări

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 16:23 28 Sep 2026 Modificat la 16:23 28 Sep 2026
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clădiri în flăcări la kiev
Foto: Capturi rețele sociale

Rusia a atacat capitala ucraineană Kiev cu drone chiar în mijlocul zilei, luni, atac care a dus la moarte unui om și rănirea altor patru, relatează Ukrainska Pravda. În centrul Kievului, o clădire a Academiei Naționale de Științe arde în urma atacului. Informația a fost transmisă de primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe rețelele sociale, și de șeful administrației districtului Șevcenkivski, Oleksandr Sazanovici.

„În districtul Șevcenkivski, în centrul capitalei, o dronă a căzut peste o clădire nerezidențială. A izbucnit un incendiu”, a declarat primarul Kliciko

Imaginile surprinse la fața locului indică faptul că a fost lovită o clădire a Academiei Naționale de Științe. Șeful administrației districtului Șevcenkivski, Oleksandr Sazanovici, a anunțat că atacul s-a soldat cu răniți și morți. Toate serviciile de urgență și echipele competente intervin la fața locului.

„Îi rog pe locuitori să nu se apropie de locul incidentului și să nu împiedice activitatea echipelor de intervenție”, a spus el, citat de publicația ucraineană.

Ulterior, Kliciko a precizat că, „în centrul istoric al Kievului, într-o clădire nerezidențială lovită de o dronă inamică”, o femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite.

„Trei dintre răniți au fost transportați la spital de echipele medicale (...) Operațiunea de căutare și salvare continuă”, a spus primarul. Și în districtul Darnițki, o dronă a lovit o zonă cu clădiri nerezidențiale.

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Etichete: Ucraina Kiev Război Ucraina Rusia atac cu dronă

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