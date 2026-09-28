Un bogat mormânt etrusc vechi de 2700 de ani a fost descoperit la Vulci, la nord de Roma. Ce au găsit arheologii înăuntru

Un bogat mormânt etrusc vechi de 2700 de ani a fost descoperit la Vulci, la nord de Roma. Sursa foto: Hepta

Arheologii au descoperit un mormânt monumental vechi de 2.700 de ani la Vulci, un important oraş etrusc antic situat la nord de Roma, notează Agerpres.

În ciuda încercărilor repetate ale jefuitorilor de morminte de a prăda acest sit de-a lungul secolelor, mormântul conţinea încă o colecţie vastă de obiecte funerare, inclusiv arme, plăci din aur şi bronz, piese de car, o pereche rară de încălţăminte feminină şi un set complet de vase ceramice pentru banchet.

Situl funerar, supranumit "Mormântul cu Încăpere de Piatră", a fost excavat în această vară, conform unui comunicat al Superintendenţei Italiene pentru Arheologie, Arte Frumoase şi Peisaj din provincia Viterbo şi sudul Etruriei (SABAP-VT-EM). Totuşi, această descoperire se bazează pe lucrări efectuate de arheologi francezi la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În 1889, arheologul Stephane Gsell a identificat incinta circulară a tumulului funerar etrusc din necropola de la Vulci. Deşi Gsell a delimitat ceea ce credea a fi perimetrul mormântului, nu a reuşit niciodată să găsească mormântul propriu-zis, deoarece a rămas fără timp şi fonduri pentru a continua săpăturile.

În prezent, arheologii din cadrul proiectului "Return to Vulci" consideră că au descoperit în sfârşit camera funerară din interiorul "tumulului Gsell" - iar aceasta este mult mai mare decât anticipaseră ei sau Gsell.

"Acesta este mormântul. Suntem absolut siguri de acest lucru", a declarat pentru Etruscan Times Christian Mazet, arheolog la British Museum şi co-director al proiectului. Descoperirea armelor, a pieselor de car, a obiectelor din aur şi a ceramicii de înaltă calitate indică faptul că "nu există nicio îndoială că este vorba despre un mormânt de cel mai înalt rang", a afirmat el.

Au găsit "Mormântul cu Încăpere de Piatră"

Noile săpături au scos la iveală "Mormântul cu Încăpere de Piatră", care datează din secolul al VII-lea î.Hr. Arheologii au descoperit pereţii celor trei camere funerare ale mormântului şi au găsit numeroase artefacte conservate sub plafoanele prăbuşite ale încăperilor, inclusiv bijuterii, articole vestimentare şi încălţăminte. În încăperile laterale ale mormântului, arheologii au recuperat obiecte mult mai rare - conform comunicatului SABAP-VT-EM - precum un trepied din bronz realizat pe insula grecească Rodos (situată în largul coastei de sud-vest a Turciei). De asemenea, au descoperit un set de banchet aproape complet; unele dintre vase se aflau încă în poziţiile lor originale, după ce au stat secole întregi îngropate.

Necropola etruscă de la Vulci este renumită pentru mormintele sale bogate. Mii dintre acestea au fost descoperite în secolul al XIX-lea. Deşi etruscii - populaţie autohtonă - au dominat centrul Italiei timp de câteva secole, societatea lor a început să decadă în secolul al IV-lea î.Hr., pe fondul ascensiunii civilizaţiei romane. Limba lor este înţeleasă doar parţial astăzi, ceea ce înseamnă că majoritatea informaţiilor despre etrusci provin din situri arheologice precum cel de la Vulci.

"Mormântul cu Încăpere de Piatră" a fost construit în perioada de maximă înflorire a oraşului Vulci. Gsell estimase diametrul tumulului la aproximativ 31 de metri, numindu-l o "nouă Cuccumella" - o referire la cel mai mare tumul funerar etrusc descoperit anterior la Vulci. Uriaşul tumul Cuccumella avea un diametru de aproximativ 70 de metri.

Potrivit publicaţiei Etruscan Times, calculele iniţiale ale experţilor din cadrul proiectului "Return to Vulci" sugerează că "Mormântul cu Încăpere de Piatră" ar fi putut avea dimensiuni similare cu cele ale Cuccumellei, sau poate chiar mai mari.

"Totul ne indică faptul că este unul dintre cele mai monumentale morminte de la Vulci", a declarat Mazet pentru Etruscan Times.

Mormântul şi tumulul funerar au fost acoperite pentru a fi conservate - conform comunicatului SABAP-VT-EM - însă cercetările vor continua în anul 2027.