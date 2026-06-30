Italia a cumpărat un faimos mormânt etrusc și l-a expus publicului. Frescele dezvăluie scene uluitoare dinaintea Romei Antice

2 minute de citit Publicat la 23:45 30 Iun 2026 Modificat la 23:46 30 Iun 2026

Frescele din Mormantul Francois au fost expuse la Roma. Sursă foto: captură video X via Reuters

Una dintre cele mai importante piese de artă antică etruscă este expusă în mod permanent la Muzeul Național Etrusc "Villa Giulia" din Roma, începând de marți, după ce statul italian a intervenit pentru a cumpăra monumentul funerar decorat cu fresce, informează Agerpres, care citează Reuters.

Denumit după arheologul care l-a descoperit în 1857, Mormântul Francois era o cameră funerară în orașul antic Vulci, un centru de putere al civilizației etrusce, situat puțin mai la nord de Roma.

Statul italian a cheltuit 15 milioane de euro pe o serie de fresce celebre, descoperite în sala centrală a mormântului.

Acestea au fost pictate între anii 340 î.Hr. și 320 î.Hr. și combină scene din mitologia greacă cu episoade din istoria etruscă.

"Mormântul Francois este una dintre cele mai mari comori ale arheologiei, în general, și ale culturii etrusce, în particular. El ne spune povestea unor familii, zei și războinici din vremea etruscilor", a declarat Luana Toniolo, directoarea muzeului "Villa Giulia".

"Ceea ce este important e faptul că putem vedea imagini ale mitului grecesc descris de Homer, reinterpretate într-un mod etrusc", a adăugat ea.

Italy's National Etruscan Museum of Villa Giulia unveiled its new permanent display of the Tomb of François, one of the greatest masterpieces of Etruscan art, which Italy bought for $17 million last month https://t.co/J2D5JNAjhu pic.twitter.com/fqTOQlAFWj — Reuters (@Reuters) June 30, 2026

Rivalitate mortală în peninsula italică, înainte de supremația Romei

Etruscii au controlat porțiuni extinse din centrul Italiei, înainte de ascensiunea Romei Antice, și au contribuit la modelarea religiei, culturii și vieții urbane romane timpurii.

Mormântul Francois oferă o perspectivă rară asupra conflictului: una dintre fresce prezintă eroi etrusci ucigându-i pe inamicii lor, identificați în inscripții ca fiind bărbați din Roma și din alte orașe rivale.

Printre cele mai cunoscute scene se numără sacrificarea prizonierilor din Troia de către Ahile și eliberarea unui nobil etrusc de către Mastarna, un războinic pe care împăratul roman Claudius l-a identificat ulterior ca fiind Servius Tullius, al șaselea rege al Romei.

"Acesta este singurul portret al unui rege al Romei pe care îl avem cu adevărat în zilele noastre", a explicat Luana Toniolo.

Frescele din mormântul etrusc au fost multă vreme într-o colecție privată

Mormântul a fost descoperit pe un teren care i-a aparținut familiei aristocrate Torlonia, iar frescele etrusce au rămas în general departe de privirile publicului întrucât s-au aflat până acum în colecția privată a acestei familii.

"Aceasta este moștenirea noastră culturală. Este foarte importantă pentru originile noastre, pentru țara noastră și trebuie să îi aparțină statului", a declarat directoarea muzeului.

În timp ce frescele au fost păstrate de familia Torlonia și moștenitorii săi, multe dintre comorile mormântului, inclusiv vase grecești, bijuterii și statuete etrusce din bronz, au fost oferite la acea vreme, ca plată, arheologilor care au realizat descoperirea în 1857, precum și sponsorilor acestora.

În anii care au urmat, artefactele respective au fost vândute, obiectele preluate din mormânt ajungând să fie împărțite între mai multe instituții majore la nivel mondial, precum Muzeul Luvru din Paris și British Museum din Londra.

Pentru a marca noua expoziție, mai multe muzee din Europa i-au împrumutat muzeului "Villa Giulia" aceste piese, care sunt acum expuse alături de faimoasele fresce pentru prima dată după o pauză de peste 160 de ani.

"Atunci când am spus că vom cumpăra Mormântul Francois, fiecare muzeu a dorit să participe la acest proiect. A fost o colaborare internațională cu adevărat grozavă", a conchis Luana Toniolo.