Și-a dus mașina la service și apoi a început să primească amenzi de mii de euro. Ce a pățit o femeie din Italia

1 minut de citit Publicat la 16:08 28 Sep 2026 Modificat la 16:08 28 Sep 2026

Femeia și-a lăsat mașina la service timp de câteva zile pentru reparații / sursă foto: Getty Images

O femeie din Italia și-a dus mașina la un service după ce autoturismul s-a defectat. Câteva săptămâni mai târziu, aceasta susține că a început să primească amenzi pentru încălcări ale regulilor de circulație. Într-un final, a ajuns să conteste sancțiunile în instanță, potrivit publicației Il Messaggero.

Femeia și-a lăsat mașina la service timp de câteva zile pentru reparații.

Două săptămâni mai târziu, aceasta a primit o amendă pentru încălcarea regulilor de circulație.

Ulterior, aceasta a început să primească notificări despre alte amenzi, iar valoarea totală a amenzilor ajunsese la aproximativ 7.000 de euro.

Proprietara a avut parte de o „surpriză”

Femeia a decis să conteste sancțiunile în instanță. Așa a aflat că, în tot acel timp în care mașina se afla în service, mecanicul ar fi început să folosească autoturismul pentru propriile deplasări.

Potrivit reconstituirii realizate de publicația Piccolo, mecanicul ar fi condus autoturismul deși avea permisul de conducere suspendat.

Cazul a dezvăluit și o problemă legată de modul în care sunt gestionate amenzile pentru abaterile rutiere constatate fără ca șoferul să fie oprit.

În astfel de situații, procesul-verbal este trimis proprietarului mașinii, care poate fi obligat să spună cine se afla la volan în momentul în care a încălcat regulile de circulație.

După descoperirea acestui caz, Primăria din Trieste a transmis că proprietarul mașinii trebuie să comunice datele persoanei care a încălcat regulile de circulație în termen de 60 de zile de la primirea notificării. În caz contrar, acesta poate primi o amendă suplimentară.

Acum însă, femeia este nevoită să reconstituie traseele mașinii și să conteste amenzile care, potrivit reconstituirii cazului, nu ar fi fost provocate de ea însăși.