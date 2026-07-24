Un parcagiu finlandez a amendat dintr-un foc 18 mașini Ferrari parcate ilegal. Nu știa că participau la un tur auto

1 minut de citit Publicat la 11:16 24 Iul 2026 Modificat la 11:18 24 Iul 2026

Un parcagiu finlandez a amendat dintr-un foc 18 mașini Ferrari parcate ilegal FOTO: Facebook/ Antti Raunio

Un agent de parcare din Helsinki a crezut că și-a făcut exemplar treaba după ce a amendat 18 mașini Ferrari parcate ilegal. Dar câteva ore mai târziu, toate sancțiunile au fost anulate, iar proprietarii bolizilor italieni au scăpat fără să plătească niciun ban.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, în zona unui vechi atelier mecanic din Helsinki, unde erau expuse numeroase mașini sport exclusiviste în cadrul evenimentului internațional Arctic Tour. Evenimentul reunește proprietari de Ferrari într-o călătorie auto organizată, potrivit Iltalehti.

Cele 18 mașini Ferrari ajunseseră la Helsinki după ce parcurseseră drumul din Italia și urmau să-și continue traseul prin Finlanda, peste Cercul Polar, până la Rovaniemi.

Toate cele 18 mașini au primit amenzi

Mașinile erau parcate într-o zonă cu restaurante, unde vizitatorii se puteau apropia pentru a le admira. Când agentul de parcare a ajuns la fața locului, însă, a considerat că vehiculele erau parcare ilegal.

Astfel, a tăiat 18 amenzi și a pus câte un tichet galben în fiecare parbriz.

Antti Raunio, antreprenorul care administrează zona de restaurante, spune că situația ar putea reprezenta un record neoficial în Finlanda. „Probabil că niciodată până acum nu au fost date amenzi pentru 18 Ferrari în același timp”, a declarat acesta pentru publicația finlandeză Iltalehti.

Raunio a publicat pe Facebook fotografii care arată teancul de amenzi, în care erau menționate atât marca Ferrari, cât și Italia.

O simplă problemă de comunicare

Deși situația pare desprinsă dintr-o comedie, agentul de parcare nu a făcut, aparent, nimic greșit. Mașinile păreau să fie parcate fără un permis valabil, iar acesta a acționat pe baza informațiilor pe care le avea la dispoziție.

Problema era că lipsea o informație esențială: șoferii de Ferrari erau invitați la eveniment și aveau permisiunea de a parca în acea zonă.

Informația nu fusese transmisă însă companiei de parcare și angajaților săi. După ce neînțelegerea a fost lămurită, toate cele 18 sancțiuni au fost anulate.

„Amenzile sunt retrase, așa că puneți dopul la loc la sticla de șampanie”, a scris, în glumă, Antti Raunio pe Facebook.

Acesta a precizat că incidentul nu ar trebui să genereze furie la adresa agentului de parcare. Totul pare să fi fost rezultatul unei simple breșe de comunicare, posibil favorizată și de perioada concediilor.

Compania de parcare Parkkipate a fost contactată de Iltalehti pentru un punct de vedere, însă nu a oferit un răspuns. În final, cele 18 amenzi au ajuns la coșul de gunoi, iar proprietarii Ferrari și-au putut continua călătoria fără să plătească sancțiunile.