VIDEO Un cuplu de americani a fost salvat de un ghid de la un tragic accident în faimoasa Grotă Albastră de la Capri

Un cuplu de americani s-a lovit cu barca de o stâncă aflată la intrarea în Grota Albastră de la Capri. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O excursie cu barca la uimitoarea Grotă Albastră de la Capri era să se transforme într-o tragedie. Un cuplu de americani s-a lovit cu barca de o stâncă aflată la intrarea în grotă, iar ambarcaţiunea a început să ia apă la bord. Un ghid aflat în apropiere a intervenit şi i-a salvat, iar filmuleţul cu incidentul a devenit viral, cu peste 3 milioane de vizualizări.

#Capri #GrottaAzzurra ♬ audio originale - Il Messaggero @ilmessaggero.it Disavventura caprese per la travel creator e fotografa americana Sherina Welch che a distanza di circa un mese ha pubblicato su TikTok i minuti di paura vissuti in vacanza quando la barca a remi con la quale si era addentrata nella Grotta Azzurra ha iniziato a imbarcare acqua. "Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia - racconta la 49enne - il conducente continuava a cantare e remare mentre noi eravamo spaventati. È stato terrificante". Sull'incidente è intervenuto il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. "Sono anni che denunciamo la gestione fuori controllo e pericolosa dei cosiddetti barcaroli. Proprio qualche giorno fa c'era stato l'ennesimo litigio in pubblico davanti ai turisti e in passato sono arrivati alle mani. Si fa finta di niente in attesa della tragedia per poi intervenire". #IlMessaggero

Sherina Welch, o creatoare de conţinut despre călătorii din Texas, Statele Unite ale Americii, se afla împreună cu soțul ei într-o excursie la Grota Albastră, peștera marină faimoasă pentru reflexia albastră intensă creată de lumina care se filtrează prin intrarea aflată sub nivelul mării, relatează Il Messaggero.

Pentru a face această excursie, cuplul a trebuit să părăsească ambarcațiunea mai mare cu care veniseră și să se transfere într-o mică barcă cu vâsle, capabilă să încapă în intrarea puțin adâncă a peșterii atunci când condițiile mării permiteau.

La început, vizita părea să meargă bine. Însă, după câteva clipe, atmosfera calmă și senină s-a transformat în momente de panică. Potrivit americanului în vârstă de 49 de ani, barca, după ce a lovit partea superioară a stâncii, a început să adune apă în interior. Situația a scăpat de sub control, panica a început să se instaleze, iar ceilalți ghizi au început să le strige turiştilor americani instrucțiuni în italiană, de neînțeles pentru aceştia din cauza barierei lingvistice.

Potrivit bloggeriţei, șoferul bărcii lor încercase inițial să continue turul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat: „ A continuat să cânte și să vâslească, arătându-ne peștera, în timp ce noi eram uzi leoarcă, confuzi și speriați ”.

Cele câteva clipe pentru femeie au părut, însă, o veșnicie. Salvarea a venit când un alt ghid aflat în zonă s-a apropiat cu propria sa barcă pentru a-i salva pe pasagerii aflați în primejdie, îndemnându-i să se urce repede la bord, deoarece barca lor se scufunda.

Episodul a fost postat de americancă pe profilul ei de TikTok, iar filmuleţul a devenit viral, depășind 3 milioane de vizualizări .

Incidentul redeschide dezbaterea privind condițiile de siguranță la intrarea în Grota Albastră, un subiect care a apărut în repetate rânduri în știrile locale.