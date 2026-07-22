Mihai Gâdea: Dacă această lege a salarizării trece, voi merge în stradă și voi protesta

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: Antena 3 CNN

Mihai Gâdea, CEO Antena 3 CNN, a anunțat miercuri seara la „Sinteza Zilei” că dacă legea salarizării va fi adoptată, va ieși în stradă pentru a protesta. Jurnalistul acuză Guvernul că se împrumută sume uriașe pentru a crește lefurile miniștrilor și deputaților, iar medicilor nu le oferă nimic.

Mihai Gâdea: Dacă dumneavoastră vi se pare normal ca ei să-și facă venituri de 54.600 și să taie salariile medicilor, mie nu mi se pare normal. Vă anunț în această seară public că dacă această lege a salarizării trece personal voi merge în stradă și voi protesta până când se va întâmpla ceva.

Sunt extrem de mulți medici români care lucrează în Marea Britanie, în Statele Unite, în Germania, în Franța, avem o statistică exactă, umărul lor este impresionant. Vor pleca din nou acum, după ce aveam un sistem medical praf.

N-au făcut nimic, n-au făcut un spital ca lumea, n-au terminat nimic, nimic. Ei bine, își cresc lor salariile. Cât de nesimțiți să fiți și cât de nesimțit să fii să minți că nu scad salariile în România? Bolojan, Pîslaru, Fritz și toți care ați mințit.

Ascultați-l pe Dobre când recunoaște că niște categorii or să fie lovite și o să scadă normal salariile, că doar n-o să ne împrumutăm pentru ei, ne împrumutăm pentru noi imbuibații, privilegiații, senatorii, deputații, toate amantele și toți impostorii pe care îi aveți voi clientelă de partid.