Dan Voiculescu: „BNR trebuie să explice cum a fost posibilă manipularea ROBOR. Românii au dreptul la despăgubiri“

1 minut de citit Publicat la 15:51 24 Iun 2026 Modificat la 15:52 24 Iun 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu reacționează ferm după confirmarea oficială transmisă de Consiliul Concurenței către Agerpres, potrivit căreia mai multe bănci au încălcat regulile naționale și europene de concurență prin schimbul de informații confidențiale privind nivelul ROBOR.

Într-o postare publicată pe blogul său, Dan Voiculescu arată că decizia Consiliului Concurenței reprezintă „o decizie instituțională clară, asumată și argumentată”, care confirmă existența unor practici incompatibile cu funcționarea corectă a pieței bancare.

Profesorul salută inițiativa legislativă depusă în Parlament de un grup de senatori și deputați, menită să ofere consumatorilor prejudiciați posibilitatea de a fi despăgubiți. Totodată, îl evidențiază pe senatorul Daniel Zamfir pentru implicarea sa în promovarea acestui demers.

„Este exact ce ar fi trebuit să facă și BNR“, afirmă Dan Voiculescu.

În același timp, profesorul critică lipsa unei reacții ferme din partea Băncii Naționale a României și a conducerii acesteia.

„Dacă băncile au încălcat regulile de concurență naționale și europene, BNR fie nu și-a îndeplinit obligația de a supraveghea sistemul, fie l-a supravegheat și nu a intervenit. Fiecare variantă este foarte gravă“, susține Dan Voiculescu.

Acesta consideră că Guvernatorul BNR nu poate rămâne în afara unei dezbateri care privește direct funcționarea sistemului bancar și protecția consumatorilor.

În concluzie, profesorul solicită explicații clare din partea BNR și măsuri concrete pentru prevenirea unor situații similare în viitor, subliniind că românii afectați de evoluția ROBOR au dreptul să afle adevărul și să beneficieze de reparații acolo unde au fost prejudiciați.