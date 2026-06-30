Mihai Gâdea: "Într-o sfidare absolută, parlamentarii au intrat în vacanță, iar România nu are guvern. E bătaie de joc"

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: Antena 3 CNN

Mihai Gâdea a taxat în cuvinte dure, marți seară, la Sinteza Zilei, atitudinea decidenților politici, care nu au reușit să se înțeleagă asupra unui guvern înainte de încheierea sesiunii parlamentare.

"Situația este mult mai gravă decât ni se spune, iar ei pleacă în vacanță", a spus el, subliniind contradicția dintre apelurile liderilor politici la responsabiliate și graba cu care aleșii au intrat în vacanță, aparent mulțumiți să lase țara două luni fără u cabinet cu puteri depline.

Mihai Gâdea: "Parlamentarii nu țin cont de situația din țară"

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi este de o gravitate fără precedent. Nu avem guvern și, într-un act de sfidare absolută, Parlamentul României a intrat în vacanță timp de două luni de zile.

Parlamentarii din România sunt priviți cu dispreț de foarte mulți dintre dumneavoastră, pentru foarte multe motive.

Pentru că nu înțelegem de ce există un număr atât de mare de parlamentari, pentru ca unii sunt complet nepregătiți pentru astfel de funcții.

Pentru că, așa cum am văzut ieri și azi, parlamentari care au intrat pe listele SOS sau POT, ne trezim cu ei că acum sunt liberali.

Când colegii noștri jurnaliști îi iau la întrebări, să afle în ce cred și care este pregătirea lor, rămânem stupefiați de nivelul lor.

Doamnelor și domnilor, astăzi aflăm că toți acești parlamentari, nu țin cont deloc de situația din țară și nici măcar de propriile lor declarații.

Mihai Gâdea: "Bolojan e specialist în a ne spune cât de gravă e situația, dar s-a răzgândit de mai multe ori la negocierile politice"

Domnul Ilie Bolojan ne explică faptul că situația este extrem de gravă. Domnia sa este specialist în a explica faptul că situația este foarte gravă.

De multe ori ne-a spus ca putem să ajungem ca Grecia, că putem să ajungem în genunchi, că putem să pierdem banii din PNRR.

O serie întreagă de catastrofe care se pot întâmpla. Motiv pentru care, în momentul în care a căzut guvernul, a spus ca situația trebuie rezolvată repede.

După ce am spus că votează un guvern tehnocrat, s-a răzgândit. După ce a spus ca votează un guvern PSD, s-a răzgândit.

Acum, răzgândirea nu mai are niciun fel de logică în raport cu propriile declarații.

Daca ne uitam la declarațiile domnului Kelemen Hunor, domnia sa ne spunea chiar mai mult: în două, trei săptămâni, maxim, trebuie sa avem un guvern. Nu e niciun fel de problemă, e vacanță, lucrurile s-au rezolvat.

Mihai Gâdea: "Sunt categorii largi care vor să intre în grevă, iar parlamentarii pleacă în vacanță"

E un guvern care în momentul de față nu mai are aproape niciun fel de putere, motiv pentru care este foarte bine sa rămânem așa.

Și ne amintim și de domnii Fritz, Grindeanu și toți ceilalți, care vorbeau despre necesitatea formarii unui guvern. Cum pleci în vacanță două luni de zile, în situația în care există foarte multe riscuri? Pe unele dintre ele le știți, pe altele nu le știți.

Tara este vraiște, oamenii sunt într-o stare de anxietate.

Sunt categorii largi care vor să intre în grevă, iar ei, parlamentarii, pleacă două luni în vacanta. Se numește nesimțire, se numște sfidare, se numește bătaie de joc.

O să apară, probabil, fotografii din tot felul de locuri extraordinar de frumoase din lume, acolo unde ei își permit să meargă în vacanță, în condițiile în care numărul celor care pot să meargă în vacanță, la nivel național, este unul foarte mic, din ce în ce mai mic.

Ceea ce se întâmplă în acest moment nu este nimic altceva decât o sfidare la adresa dumneavoastră, pentru că nu este niciun fel de explicație rațională.

Cum poți tu să pleci două luni în vacanță, când, de fapt, situația este mult mai gravă decât ni se spune?"