Semnale îngrijorătoare pentru iarna 2026/2027: Un „Super El Niño” istoric va slăbi vortexul polar, iar frigul ar putea coborî în Europa

Un „Super El Niño” istoric va slăbi vortexul polar, iar frigul ar putea coborî în Europa. Foto: Severe weather

Iarna 2026/2027 începe să arate tot mai neliniștitor în prognozele pe termen lung. Un „Super El Niño” care se formează rapid în Pacific ar putea destabiliza circulația atmosferică globală și crește riscul unor furtuni puternice, episoade de frig și ninsori abundente în mai multe regiuni din emisfera nordică. Cele mai clare semnale apar în America de Nord, dar Severe Weather Europe avertizează că și Europa trebuie să urmărească atent un factor-cheie: vortexul polar, care ar putea slăbi în mijlocul iernii și ar putea deschide calea unor pătrunderi de aer rece.

El Niño apare atunci când apele din zona ecuatorială a Pacificului se încălzesc peste normal. Când fenomenul devine foarte puternic, nu mai schimbă doar vremea de deasupra oceanului, ci poate modifica presiunea atmosferică, ploile tropicale, traiectoria curenților de aer și tiparele de iarnă din mai multe regiuni ale lumii.

Potrivit Severe Weather Europe, apele calde se extind rapid în Pacificul central și estic, iar atmosfera începe deja să reacționeze. Cu alte cuvinte, fenomenul nu mai este doar o anomalie oceanică, ci începe să influențeze circulația globală a aerului.

De ce este important acest El Niño

Un „Super El Niño” este un episod rar. El apare atunci când temperatura suprafeței oceanului în zona-cheie a Pacificului depășește cu cel puțin 2 grade Celsius media pe termen lung și se menține la acest nivel.

Noile prognoze merg însă mai departe. Modele importante, precum ECMWF, NOAA CFSv2 și BOM, indică un vârf apropiat de 3 grade peste normal, iar în unele zone anomaliile ar putea fi chiar mai mari.

Severe Weather Europe notează că actualul episod a depășit deja, în această etapă a sezonului, evoluția ultimului „Super El Niño” major, cel din 2015/2016. Dacă estimările se confirmă, episodul din 2026/2027 ar putea ajunge în zona recordurilor istorice.

Motorul acestui fenomen se află sub suprafața oceanului. Analizele arată o anomalie caldă puternică în adâncime, cu valori care depășesc local 7 grade peste normal. Această undă de apă caldă, numită undă Kelvin, se deplasează spre est și ajută la încălzirea rapidă a Pacificului ecuatorial.

Ce poate însemna pentru iarna 2026/2027

Cele mai clare semnale apar, deocamdată, pentru America de Nord. În timpul unui El Niño puternic, curentul de aer din Pacific se intensifică și poate aduce mai multe furtuni, precipitații și episoade de vreme rece în sudul, centrul și estul Statelor Unite.

Prognozele pentru ianuarie și februarie arată un tipar foarte activ: presiune ridicată peste Canada și Groenlanda, în timp ce zone de presiune joasă se pot întinde din Pacific până peste Statele Unite. Un astfel de aranjament poate favoriza furtuni de iarnă mai puternice, ploi abundente, ninsori sau episoade de gheață, mai ales acolo unde aerul rece se întâlnește cu umezeala adusă dinspre sud.

Severe Weather Europe subliniază însă că nu este vorba despre o promisiune de viscole sau valuri de frig, ci despre un tipar care crește riscul unor episoade meteo intense.

Europa are un semnal mai slab și mai nesigur

Pentru Europa, efectele El Niño sunt mai greu de anticipat. Continentul nu este influențat direct de acest fenomen, așa cum se întâmplă în America de Nord.

Prognozele de iarnă indică, deocamdată, o tendință spre o zonă de presiune ridicată dinspre sudul Europei și presiune joasă spre nordul și nord-vestul continentului. Asta ar putea aduce episoade mai blânde în unele regiuni, dar modelele nu sunt încă perfect aliniate.

Unele scenarii lasă loc și pentru pătrunderi de aer mai rece dinspre nord, mai ales în vestul și nord-vestul Europei. Din acest motiv, Severe Weather Europe avertizează că tiparul european nu este încă „bătut în cuie”.

Vortexul polar poate schimba jocul

Un alt element important este vortexul polar, adică circulația de iarnă care ține aerul rece blocat în zona Arcticii. Când vortexul polar este puternic, frigul rămâne mai bine izolat la poli. Când slăbește sau se rupe, aerul rece poate coborî mai ușor spre latitudini medii, inclusiv spre Europa sau America de Nord.

Potrivit Severe Weather Europe, iernile cu El Niño au istoric un risc mai mare de perturbare a vortexului polar, mai ales în decembrie și ianuarie. Noile prognoze arată deja un semnal de slăbire a vortexului în ianuarie-februarie 2027.

Asta nu garantează o iarnă grea în Europa, dar crește importanța acestui factor. Dacă un „Super El Niño” se combină cu un vortex polar slăbit, tiparele de vreme pot deveni mai instabile, iar episoadele de frig și ninsoare pot apărea mai ușor în anumite regiuni.

Pentru moment, concluzia este una prudentă, dar importantă: Pacificul transmite deja semnale puternice, iar iarna 2026/2027 ar putea fi influențată de unul dintre cele mai puternice episoade El Niño observate vreodată.