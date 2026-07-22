Vârsta de pensionare a femeilor cu doi sau mai mulți copii: Cu cât se reduce vârsta standard pentru mame

Femeie în vârstă cu cardul la bancomat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vârsta standard de pensionare la femei cu 2 copii poate fi redusă cu un an, potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Reducerea nu se acordă automat, ci doar femeilor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și crescut copiii până la vârsta de 16 ani sau au adoptat și crescut copii timp de cel puțin 13 ani.

În prezent, vârsta standard de pensionare pentru femei crește etapizat, urmând să ajungă la 65 de ani în 2035, astfel încât să fie egalizată cu cea a bărbaților.

De la 1 iulie 2026, femeile care ies la pensie pentru limită de vârstă se încadrează într-un nou calendar de creștere graduală a vârstei de pensionare.

Vârsta de pensionare a femeilor cu doi copii

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), femeile care au născut și au crescut doi copii beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu un an, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Reducerea se aplică astfel:

un copil – reducere cu 6 luni;

doi copii – reducere cu 1 an;

trei copii – reducere cu 1 an și 6 luni;

patru copii – reducere cu 2 ani;

cinci copii – reducere cu 2 ani și 6 luni;

șase copii – reducere cu 3 ani;

șapte sau mai mulți copii – reducere cu 3 ani și 6 luni.

Pentru a beneficia de această facilitate, femeia trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. De asemenea, este necesar ca fiecare copil să fi fost crescut până la împlinirea vârstei de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți timp de cel puțin 13 ani. Dovada se face cu certificatele de naștere sau hotărârea definitivă de adopție și o declarație pe propria răspundere.

Ce se întâmplă dacă ai trei sau mai mulți copii

Legea acordă reduceri progresive ale vârstei standard de pensionare, în funcție de numărul copiilor:

3 copii – reducere cu 1 an și 6 luni;

4 copii – 2 ani;

5 copii – 2 ani și 6 luni;

6 copii – 3 ani;

7 sau mai mulți copii – 3 ani și 6 luni.

Aceste reduceri se aplică exclusiv în cazul pensiei pentru limită de vârstă și pot fi cumulate cu alte reduceri prevăzute de lege, cum sunt cele pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite sau speciale de muncă, în limitele stabilite de legislație.

Vârsta de pensionare a mamelor în alte țări UE

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu reduc vârsta standard de pensionare în funcție de numărul copiilor, însă oferă alte forme de sprijin pentru părinți.

În Germania, perioadele dedicate creșterii copiilor sunt valorificate prin acordarea de puncte suplimentare la calculul pensiei, fără reducerea generală a vârstei de pensionare.

În Franța, părinții pot beneficia de trimestre suplimentare de cotizare pentru fiecare copil, iar în anumite situații aceste perioade permit ieșirea mai rapidă la pensie sau majorarea cuantumului pensiei.

În Italia, sistemul de pensii acordă avantaje mamelor prin mecanisme precum majorarea vechimii contributive sau posibilitatea de a alege formule speciale de pensionare în anumite condiții, însă nu există o reducere generală a vârstei standard exclusiv în funcție de numărul copiilor.

România se numără astfel printre statele europene care acordă o reducere directă a vârstei standard de pensionare pentru femeile care au născut sau au adoptat și au crescut mai mulți copii, cu condiția îndeplinirii stagiului complet de cotizare contributiv.