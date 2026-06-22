Condiții pentru pensionarea anticipată în 2026. Vârsta necesară, stagiul minim de cotizare și penalizarea aplicată

3 minute de citit Publicat la 12:00 22 Iun 2026 Modificat la 12:06 22 Iun 2026

Bancnote și monede românești. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii care analizează posibilitatea ieșirii mai devreme din activitate trebuie să știe condițiile de pensionare anticipată din 2026, stabilite prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. În prezent, pensia anticipată poate fi obținută cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, însă doar în anumite condiții legate de stagiul de cotizare și cu aplicarea unei diminuări a cuantumului pensiei.

Vârsta minimă și stagiul de cotizare necesar pentru pensionarea anticipată

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia anticipată se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Beneficiarii trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau să îl fi depășit cu până la 5 ani, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

În sistemul public de pensii, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, iar stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani.

Vârsta standard de pensionare diferă în funcție de sex și de calendarul de creștere prevăzut de lege, iar pentru fiecare persoană trebuie consultată Anexa nr. 5 din Legea nr. 360/2023.

Astfel, o persoană poate solicita pensie anticipată cu maximum 5 ani înainte de vârsta standard, dacă îndeplinește condițiile de stagiu contributiv impuse de legislația în vigoare.

Alte condiții pentru românii care vor să se pensioneze anticipat

Pentru stabilirea dreptului la pensie anticipată, legea prevede că anumite perioade nu sunt luate în calcul la determinarea stagiului complet de cotizare contributiv. De exemplu, nu sunt valorificate perioadele realizate prin unele contracte de asigurare socială încheiate după 1 ianuarie 2018, în condițiile expres prevăzute de lege.

De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare obținută prin pensia anticipată nu poate fi cumulată cu alte reduceri acordate în baza altor acte normative.

La îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea aplicată este eliminată.

Ce penalizare se aplică pentru pensionarea anticipată

Noua lege a pensiilor a eliminat varianta pensiei anticipate fără penalizare. În prezent, cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea pensiei pentru limită de vârstă, în funcție de numărul de luni de anticipare și de stagiul realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv.

Conform prevederilor legale, penalizarea pentru fiecare lună de anticipare este stabilită astfel:

pentru un stagiu realizat peste stagiul complet de cotizare de până la 1 an, diminuarea este de 0,40% pentru fiecare lună de anticipare;

pentru un stagiu realizat peste stagiul complet de cotizare între 1 și 2 ani, diminuarea este de 0,35% pentru fiecare lună de anticipare;

pentru un stagiu realizat peste stagiul complet de cotizare între 2 și 3 ani, diminuarea este de 0,30% pentru fiecare lună de anticipare;

pentru un stagiu realizat peste stagiul complet de cotizare între 3 și 4 ani, diminuarea este de 0,25% pentru fiecare lună de anticipare;

pentru un stagiu realizat peste stagiul complet de cotizare între 4 și 5 ani, diminuarea este de 0,20% pentru fiecare lună de anticipare.

Cu cât persoana are un stagiu suplimentar mai mare, cu atât diminuarea aplicată pensiei este mai redusă.

Pensia anticipată parțială

Începând cu aplicarea Legii nr. 360/2023, conceptul de pensie anticipată parțială a fost eliminat și înlocuit cu o singură categorie de pensie anticipată. Toate persoanele care se pensionează înainte de vârsta standard sunt supuse regulilor de diminuare prevăzute de lege.

Prin urmare, nu mai există posibilitatea obținerii unei pensii anticipate parțiale în condițiile vechii legislații.

Acte necesare pentru pensionarea anticipată

Pentru depunerea dosarului de pensionare anticipată la casa teritorială de pensii, solicitanții trebuie să pregătească, în general, următoarele documente:

cererea de înscriere la pensie;

actul de identitate;

carnetul de muncă, în original și copie, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 aprilie 2001;

adeverințe privind vechimea în muncă și stagiile de cotizare;

alte documente care dovedesc perioadele contributive recunoscute de lege.

Autoritățile recomandă verificarea listei actualizate de documente la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul, deoarece pot exista situații particulare care necesită acte suplimentare.