Antrenament extrem. Chinezii plătesc pentru a înfrunta taifunuri simulate, cu rafale de 165 km pe oră și sute de tone de apă

Un centru din China îi învață pe oameni cum să supraviețuiască unui taifun sau unei viituri, prin simulări cu rafale de până la 165 km pe oră și sute de tone de apă. FOTO: Getty Imags

Un centru din China îi învață pe oameni cum să supraviețuiască unui taifun sau unei viituri, prin simulări cu rafale de până la 165 km pe oră și sute de tone de apă. Peste 160.000 de persoane au participat deja la antrenamentele pentru fenomene meteo extreme.

Huang Zhen, în vârstă de 34 de ani, și-a închis cafeneaua pentru o zi, săptămâna trecută, pentru a înfrunta ape învolburate și rafale puternice de vânt, care l-au doborât la pământ. Totul a făcut parte dintr-un antrenament pentru fenomene meteo extreme, care afectează tot mai frecvent China, scrie Reuters.

Huang s-a numărat printre cele 12 persoane care au participat la o sesiune organizată la Centrul Lvxing pentru Simularea Dezastrelor din Hangzhou, în estul Chinei. Pentru 1.599 de yuani pe zi, echivalentul a aproximativ 235 de dolari, participanții pot experimenta condițiile din timpul unui taifun sau al unei viituri. Ei poartă însă costume de neopren și căști de protecție și sunt îndrumați permanent de instructori.

Reprezentanții centrului susțin că acesta este primul din lume care oferă antrenamente speciale pentru taifunuri. În cadrul simulării sunt produse rafale de vânt care pot atinge 165 de kilometri pe oră, însoțite de ploi torențiale.

Într-o altă zonă a centrului sunt eliberate 900 de tone de apă pentru a reproduce o viitură produsă într-o regiune montană.

O altă simulare îi obligă pe participanți să înainteze prin 400 de tone de apă, într-un decor care imită un oraș inundat. Apa le poate ajunge uneori până la coapse, iar alteori până la umeri.

"În ultimii doi ani, vremea a devenit tot mai imprevizibilă. O astfel de experiență ne ajută să înțelegem cum se manifestă dezastrele de diferite intensități și ne face mai conștienți de importanța pregătirii pentru asemenea situații", a declarat Huang.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice expun tot mai mult China, a doua economie a lumii, unor fenomene meteorologice distrugătoare. Anul acesta provoacă o îngrijorare deosebită din cauza apariției fenomenului El Niño, care poate determina creșterea temperaturilor și poate favoriza formarea unor taifunuri mai puternice.

Centrul Național pentru Climă din China estimează că în iulie s-ar putea forma până la șase taifunuri în nord-vestul Oceanului Pacific și în Marea Chinei de Sud, peste media de 3,8 pentru această lună.

Unul dintre acestea a fost taifunul Bavi, care a provocat inundații grave și a obligat milioane de chinezi să-și părăsească locuințele.

"Taifunul Bavi a lovit în urmă cu numai câteva zile și i-a făcut pe oameni să-și dea seama că pericolul reprezentat de astfel de furtuni este mult mai mare decât credeam", a declarat Wu Zijian, un angajat în vârstă de 44 de ani, care a venit din Shanghai pentru a participa la curs.

Peste 160.000 de persoane au participat la sesiunile de pregătire

Peste 160.000 de persoane au participat la sesiunile de pregătire de la deschiderea centrului, în mai 2025. Wang Kuanghan, instructorul-șef al instituției, a anunțat că alte cinci asemenea centre ar urma să fie deschise în China în următorii trei ani. Acestea vor include și simulări ale altor dezastre naturale, precum incendiile și cutremurele.

Pentru cei care nu pot ajunge deocamdată la un asemenea centru, Wang are un sfat simplu.

"După părerea mea, cea mai importantă regulă de supraviețuire în timpul unui taifun este să nu ieși din casă. Rămâi înăuntru și protejează-te în propria locuință", a spus instructorul.